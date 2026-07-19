A Base Ecológica, localizada na Reserva Biológica da Serra do Japi, acaba de dar um importante passo. O espaço tornou-se o primeiro prédio público já existente de Jundiaí a receber um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, passando a utilizar uma fonte de energia limpa e renovável em suas atividades diárias.
A iniciativa integra um conjunto de ações de revitalização da Base Ecológica, que busca tornar o espaço cada vez mais sustentável, eficiente e preparado para receber visitantes, estudantes e pesquisadores. Além da instalação das placas solares, o prédio já recebeu nova pintura, substituição de vidros e lâmpadas, e ainda contará com um sistema de captação de água da chuva, entre outras melhorias previstas.
A geração de energia solar permite reduzir a dependência da energia fornecida pela rede elétrica convencional, cuja produção pode estar associada a fontes com maior impacto ambiental, como usinas termelétricas. Com isso, além da diminuição da emissão indireta de impactos ambientais, o sistema também proporciona economia nos gastos com energia elétrica. Os recursos economizados poderão ser destinados ao fortalecimento de outras ações desenvolvidas pela Fundação Serra do Japi.
O sistema funciona por meio de placas fotovoltaicas instaladas no telhado da Base Ecológica, que captam a luz do sol e a transformam em energia elétrica para abastecer o próprio prédio. A energia gerada é distribuída para a rede interna da unidade, reduzindo o consumo proveniente da concessionária e tornando o funcionamento do espaço mais sustentável.
“A instalação do sistema de energia solar faz parte de um projeto da Fundação Serra do Japi para incorporar cada vez mais práticas sustentáveis à Base Ecológica. Além de reduzir a dependência da energia da rede elétrica e gerar economia para os cofres públicos, essa iniciativa permite que os recursos economizados sejam investidos em novos projetos de conservação, pesquisa e educação ambiental. Esse sistema reforça o compromisso de Jundiaí com a sustentabilidade e a preservação ambiental”, destaca o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Júnior.
Base Ecológica
Localizada no interior da Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, a Base Ecológica desempenha papel estratégico na conservação do patrimônio ambiental de Jundiaí. É o ponto de partida das trilhas monitoradas, onde visitantes recebem orientações antes das atividades de educação ambiental.
O espaço também recebe aulas de campo de universidades, pesquisadores e estudantes de diferentes regiões do país, além de oferecer suporte para pesquisas científicas desenvolvidas na Serra do Japi. A reserva abriga diversas espécies endêmicas, encontradas exclusivamente na região, o que torna a produção científica e as ações de conservação fundamentais para a preservação desse importante patrimônio natural.