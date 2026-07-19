19 de julho de 2026
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RENOVÁVEL

Base Ecológica da Serra do Japi passa a operar com energia solar

Por REDAÇÃO | PREFEITURA DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 2 min
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DIVULGAÇÃO PMJ
Os recursos economizados poderão ser destinados ao fortalecimento de outras ações desenvolvidas pela Fundação Serra do Japi.
Os recursos economizados poderão ser destinados ao fortalecimento de outras ações desenvolvidas pela Fundação Serra do Japi.

A Base Ecológica, localizada na Reserva Biológica da Serra do Japi, acaba de dar um importante passo. O espaço tornou-se o primeiro prédio público já existente de Jundiaí a receber um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, passando a utilizar uma fonte de energia limpa e renovável em suas atividades diárias.

A iniciativa integra um conjunto de ações de revitalização da Base Ecológica, que busca tornar o espaço cada vez mais sustentável, eficiente e preparado para receber visitantes, estudantes e pesquisadores. Além da instalação das placas solares, o prédio já recebeu nova pintura, substituição de vidros e lâmpadas, e ainda contará com um sistema de captação de água da chuva, entre outras melhorias previstas.

A geração de energia solar permite reduzir a dependência da energia fornecida pela rede elétrica convencional, cuja produção pode estar associada a fontes com maior impacto ambiental, como usinas termelétricas. Com isso, além da diminuição da emissão indireta de impactos ambientais, o sistema também proporciona economia nos gastos com energia elétrica. Os recursos economizados poderão ser destinados ao fortalecimento de outras ações desenvolvidas pela Fundação Serra do Japi.

O sistema funciona por meio de placas fotovoltaicas instaladas no telhado da Base Ecológica, que captam a luz do sol e a transformam em energia elétrica para abastecer o próprio prédio. A energia gerada é distribuída para a rede interna da unidade, reduzindo o consumo proveniente da concessionária e tornando o funcionamento do espaço mais sustentável.

“A instalação do sistema de energia solar faz parte de um projeto da Fundação Serra do Japi para incorporar cada vez mais práticas sustentáveis à Base Ecológica. Além de reduzir a dependência da energia da rede elétrica e gerar economia para os cofres públicos, essa iniciativa permite que os recursos economizados sejam investidos em novos projetos de conservação, pesquisa e educação ambiental. Esse sistema reforça o compromisso de Jundiaí com a sustentabilidade e a preservação ambiental”, destaca o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Júnior.


Base Ecológica

Localizada no interior da Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, a Base Ecológica desempenha papel estratégico na conservação do patrimônio ambiental de Jundiaí. É o ponto de partida das trilhas monitoradas, onde visitantes recebem orientações antes das atividades de educação ambiental.

O espaço também recebe aulas de campo de universidades, pesquisadores e estudantes de diferentes regiões do país, além de oferecer suporte para pesquisas científicas desenvolvidas na Serra do Japi. A reserva abriga diversas espécies endêmicas, encontradas exclusivamente na região, o que torna a produção científica e as ações de conservação fundamentais para a preservação desse importante patrimônio natural.

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