A Base Ecológica, localizada na Reserva Biológica da Serra do Japi, acaba de dar um importante passo. O espaço tornou-se o primeiro prédio público já existente de Jundiaí a receber um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, passando a utilizar uma fonte de energia limpa e renovável em suas atividades diárias.

A iniciativa integra um conjunto de ações de revitalização da Base Ecológica, que busca tornar o espaço cada vez mais sustentável, eficiente e preparado para receber visitantes, estudantes e pesquisadores. Além da instalação das placas solares, o prédio já recebeu nova pintura, substituição de vidros e lâmpadas, e ainda contará com um sistema de captação de água da chuva, entre outras melhorias previstas.

A geração de energia solar permite reduzir a dependência da energia fornecida pela rede elétrica convencional, cuja produção pode estar associada a fontes com maior impacto ambiental, como usinas termelétricas. Com isso, além da diminuição da emissão indireta de impactos ambientais, o sistema também proporciona economia nos gastos com energia elétrica. Os recursos economizados poderão ser destinados ao fortalecimento de outras ações desenvolvidas pela Fundação Serra do Japi.