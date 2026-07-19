Realizada em dois finais de semana, a Festa Julina deve receber milhares de visitantes de Jundiaí e de cidades da região, movimentando o turismo e fortalecendo a economia local. Para ampliar essa experiência, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), promoverá ações que valorizam a produção local e convidam o público a conhecer o talento dos empreendedores jundiaienses.
Um dos destaques é o Jundiaí Feito à Mão, que reúne 23 artesãos com produtos confeccionados manualmente, como peças de decoração, acessórios, artigos em tecido, madeira, cerâmica e diversas outras criações que valorizam a identidade e o trabalho artesanal do município.
Também estará presente o Galpão Criativo da SMDECT, iniciativa que reunirá cerca de 40 empreendedores a cada final de semana. O espaço oferece uma grande diversidade de produtos da economia criativa, incluindo joias e semijoias artesanais, artigos de decoração, plantas e suculentas, cosméticos naturais, velas aromáticas, papelaria criativa, moda, acessórios, confeitaria artesanal, chocolates, biscoitos, doces, crochê, presentes personalizados e muito mais.
A programação conta ainda com a participação da Rota da Cultura Negra, projeto que promove o empreendedorismo afro e valoriza a cultura e a identidade negra por meio da gastronomia, moda, acessórios, artesanato e produtos autorais. Os visitantes encontrarão doces artesanais, roupas e acessórios afro, velas aromáticas, mandalas, peças em crochê, bijuterias e outros itens produzidos por empreendedores locais.
Outro espaço que integra a programação é o Clube de Mães Atípicas do Funss, iniciativa que incentiva o empreendedorismo e a geração de renda entre mães de crianças com deficiência ou necessidades específicas. No local, o público poderá conhecer produtos artesanais desenvolvidos pelas participantes e contribuir diretamente com esse importante trabalho de inclusão social e fortalecimento da autonomia financeira.
Além desses espaços gratuitos, a Festa Julina oferece praça de alimentação, áreas de convivência e atividades para todas as idades, tornando-se uma excelente opção de lazer. A entrada no evento é gratuita todos os dias. Apenas a Arena de Shows possui ingressos nos dias das apresentações musicais.
A Festa Julina acontece dia 19, 25 e 26 de julho, das 12h às 22h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), na avenida Jundiaí, s/n.