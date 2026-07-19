19 de julho de 2026
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FOMENTO CULTURAL

Festa Julina reúne artesanato, economia criativa e turismo

Por REDAÇÃO | PREFEITURA DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 2 min
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DIVULGAÇÃO PMJ
Neste domingo (19) os portões do Parque da Uva abrem às 12 horas
Neste domingo (19) os portões do Parque da Uva abrem às 12 horas

Realizada em dois finais de semana, a Festa Julina deve receber milhares de visitantes de Jundiaí e de cidades da região, movimentando o turismo e fortalecendo a economia local. Para ampliar essa experiência, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), promoverá ações que valorizam a produção local e convidam o público a conhecer o talento dos empreendedores jundiaienses.

Um dos destaques é o Jundiaí Feito à Mão, que reúne 23 artesãos com produtos confeccionados manualmente, como peças de decoração, acessórios, artigos em tecido, madeira, cerâmica e diversas outras criações que valorizam a identidade e o trabalho artesanal do município.

Também estará presente o Galpão Criativo da SMDECT, iniciativa que reunirá cerca de 40 empreendedores a cada final de semana. O espaço oferece uma grande diversidade de produtos da economia criativa, incluindo joias e semijoias artesanais, artigos de decoração, plantas e suculentas, cosméticos naturais, velas aromáticas, papelaria criativa, moda, acessórios, confeitaria artesanal, chocolates, biscoitos, doces, crochê, presentes personalizados e muito mais.

A programação conta ainda com a participação da Rota da Cultura Negra, projeto que promove o empreendedorismo afro e valoriza a cultura e a identidade negra por meio da gastronomia, moda, acessórios, artesanato e produtos autorais. Os visitantes encontrarão doces artesanais, roupas e acessórios afro, velas aromáticas, mandalas, peças em crochê, bijuterias e outros itens produzidos por empreendedores locais.

Outro espaço que integra a programação é o Clube de Mães Atípicas do Funss, iniciativa que incentiva o empreendedorismo e a geração de renda entre mães de crianças com deficiência ou necessidades específicas. No local, o público poderá conhecer produtos artesanais desenvolvidos pelas participantes e contribuir diretamente com esse importante trabalho de inclusão social e fortalecimento da autonomia financeira.

Além desses espaços gratuitos, a Festa Julina oferece praça de alimentação, áreas de convivência e atividades para todas as idades, tornando-se uma excelente opção de lazer. A entrada no evento é gratuita todos os dias. Apenas a Arena de Shows possui ingressos nos dias das apresentações musicais.

A Festa Julina acontece dia 19, 25 e 26 de julho, das 12h às 22h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), na avenida Jundiaí, s/n.

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