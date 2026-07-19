Realizada em dois finais de semana, a Festa Julina deve receber milhares de visitantes de Jundiaí e de cidades da região, movimentando o turismo e fortalecendo a economia local. Para ampliar essa experiência, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), promoverá ações que valorizam a produção local e convidam o público a conhecer o talento dos empreendedores jundiaienses.

Um dos destaques é o Jundiaí Feito à Mão, que reúne 23 artesãos com produtos confeccionados manualmente, como peças de decoração, acessórios, artigos em tecido, madeira, cerâmica e diversas outras criações que valorizam a identidade e o trabalho artesanal do município.

Também estará presente o Galpão Criativo da SMDECT, iniciativa que reunirá cerca de 40 empreendedores a cada final de semana. O espaço oferece uma grande diversidade de produtos da economia criativa, incluindo joias e semijoias artesanais, artigos de decoração, plantas e suculentas, cosméticos naturais, velas aromáticas, papelaria criativa, moda, acessórios, confeitaria artesanal, chocolates, biscoitos, doces, crochê, presentes personalizados e muito mais.