A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe as inscrições de alunos de todo o estado interessados no Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM). Até o início desta semana, 16.894 estudantes já haviam sido contratados por meio do programa, e 63,2% deles são alunos do curso de administração, com o total de 10.675 estagiários.

Completam a lista dos 10 cursos com mais estudantes no mercado de trabalho por meio do BEEM, entre eles, Vendas, com 1.665 (9,85% do total de estagiários); Logística, com 1.632 (9,6%); Agronegócio, com 1.093 (6,4%); Desenvolvimento de sistemas, com 742 (4,4%); Enfermagem, com 420 (2,5%); Farmácia, com 326 (1,9%); Hospedagem, com 193 (1,14%); Ciência de dados, com 65 (0,38%); Qualidade, com 55 (0,33%).

O programa é direcionado a estudantes matriculados na 2ª ou 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio e com idade mínima de 16 anos na data de admissão (veja todos os requisitos abaixo).

Como se inscrever