O processo licitatório terá prazo de 90 dias. A previsão é que as obras comecem no primeiro semestre de 2027. “Estamos construindo uma rede de saúde preparada para o presente e para o futuro de Jundiaí. É um investimento que amplia o acesso e fortalece a Atenção Primária, que é a porta de entrada do SUS e fundamental para a qualidade de vida das pessoas”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.

A Prefeitura de Jundiaí abriu nessa sexta-feira (17) o processo de licitação da Nova Unidade Básica de Saúde (UBS) que centralizará os serviços atualmente prestados pelas UBSs Centenário e Corrupira. Após concluída, a obra ampliará a capacidade de atendimento do espaço, qualificando a assistência e beneficiando cerca de 10,6 mil usuários da região.

Atualmente, a UBS Centenário funciona em um imóvel alugado, enquanto a UBS Corrupira divide os atendimentos entre dois prédios, incluindo o consultório odontológico. Com a unificação, o novo complexo ampliará o número de consultórios, integrará a saúde bucal ao mesmo espaço, qualificará os fluxos de atendimento e oferecerá melhores condições de trabalho às equipes.

A nova UBS será construída na Avenida Nicola Accieri, no bairro Corrupira, em uma área estratégica para atender os dois territórios. Com 755,68 m² de área construída, substituirá as atuais estruturas, que já não comportam adequadamente a demanda da região.

Pacote de investimentos

A nova UBS integra o programa de modernização da rede municipal de saúde, onde 12 Unidades Básicas de Saúde passam por renovação, por meio de novas construções, ampliações e reestruturações. Deste total, a UBS Rio Branco foi entregue em dezembro de 2025, quatro unidades estão em obras, a UBS Centenário/Corrupira está com licitação aberta e outras seis estão em fase de elaboração de projetos para futura licitação.