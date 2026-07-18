Jundiaí é destaque no cenário nacional no Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) 2026, estudo que avalia mais de 5 mil cidades brasileiras com base em indicadores oficiais de desempenho da administração pública. Com nota geral 8,37, Jundiaí conquistou o 1º lugar do Grupo 8 do IGM-CFA, categoria que reúne os municípios brasileiros de grande porte e com características econômicas semelhantes. O resultado é reflexo do desempenho da cidade nos três pilares avaliados pelo índice: Finanças (8,51), Gestão (7,75) e Desempenho (8,85) e demonstra a capacidade da administração municipal de planejar, aplicar os recursos públicos e impactar positivamente a qualidade de vida da população.
“Os resultados mostram que uma gestão responsável produz benefícios concretos para as pessoas. Nosso compromisso é administrar os recursos públicos com responsabilidade, investir onde a população mais precisa e garantir que cada decisão reflita em mais qualidade de vida, desenvolvimento e oportunidades para quem vive em Jundiaí”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.
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Destaque para a educação
A Educação foi um dos setores que mais contribuíram para o desempenho do município, alcançando nota 9,12. Os indicadores demonstram a qualidade da rede municipal:
- IDEB 6,8 nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
- IDEB 5,6 nos anos finais;
- Taxa de abandono escolar de apenas 0,30%;
- Distorção idade-série de 1,50%;
- 54,44% de cobertura em creches.
Os resultados refletem os investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação dos profissionais e ampliação do acesso à educação infantil.
Saúde e saneamento
Na Saúde, Jundiaí recebeu nota 7,83, com destaque para os indicadores de cobertura dos serviços públicos. O município registra 69,57% de cobertura da Atenção Básica e 90,73% de cobertura vacinal, além dos indicadores de mortalidade infantil utilizados na composição do índice.
Já no saneamento básico, a nota foi 8,29, sustentada por índices elevados de atendimento:
- 98,57% da população com acesso à água tratada;
- 96,56% com coleta de esgoto;
- 94,78% do esgoto tratado.
Gestão e administração
O eixo Gestão alcançou nota 7,75, com destaque para Transparência (8,93) e Colaboradores (8,66), indicadores que avaliam a organização administrativa, a governança e a capacidade da Prefeitura de oferecer serviços públicos com eficiência.
Para o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, o reconhecimento é resultado de um trabalho permanente de planejamento e responsabilidade fiscal. “Manter o equilíbrio das contas públicas é o que permite à Prefeitura investir, ampliar serviços e executar políticas públicas com segurança financeira. Os números demonstram que é possível administrar com responsabilidade, transparência e eficiência, transformando recursos públicos em benefícios concretos para a população”, afirma.
O Índice CFA de Governança Municipal utiliza informações oficiais de órgãos como Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Saúde, Inep, Fundação Abrinq e Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento para avaliar municípios de características semelhantes em população e Produto Interno Bruto (PIB).
Reconhecimento
O reconhecimento se soma a outros resultados alcançados recentemente por Jundiaí. Neste mês de julho, o município conquistou a 3ª colocação entre os municípios paulistas na avaliação da qualidade dos serviços públicos, em levantamento do Instituto Veritá, e, em maio, foi apontada como a 2ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida e líder nacional em bem-estar.