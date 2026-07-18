Jundiaí é destaque no cenário nacional no Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) 2026, estudo que avalia mais de 5 mil cidades brasileiras com base em indicadores oficiais de desempenho da administração pública. Com nota geral 8,37, Jundiaí conquistou o 1º lugar do Grupo 8 do IGM-CFA, categoria que reúne os municípios brasileiros de grande porte e com características econômicas semelhantes. O resultado é reflexo do desempenho da cidade nos três pilares avaliados pelo índice: Finanças (8,51), Gestão (7,75) e Desempenho (8,85) e demonstra a capacidade da administração municipal de planejar, aplicar os recursos públicos e impactar positivamente a qualidade de vida da população.

“Os resultados mostram que uma gestão responsável produz benefícios concretos para as pessoas. Nosso compromisso é administrar os recursos públicos com responsabilidade, investir onde a população mais precisa e garantir que cada decisão reflita em mais qualidade de vida, desenvolvimento e oportunidades para quem vive em Jundiaí”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.

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