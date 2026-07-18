18 de julho de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

Dupla suspeita de roubo a residência é capturada em Jundiaí

Por Cristiana Mensalas |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As vítimas registraram o crime e relataram que os suspeitos estavam armados
As vítimas registraram o crime e relataram que os suspeitos estavam armados

Dois homens foram presos nessa sexta-feira (17) por suspeita de roubarem uma residência na Vila Joana, em Jundiaí. A ação foi realizada pela Guarda Municipal com apoio da Polícia Militar.

As vítimas registraram o crime e relataram que os criminosos estavam armados. Os agentes identificaram, por monitoramento, dois veículos com as mesmas características dos usados no roubo deixando Jundiaí no sentido Várzea Paulista pela avenida Frederico Ozanan.

Durante patrulhamento na divisa com o município de Várzea Paulista, na região do Ivoturucaia, a equipe da GM avistou um dos carros e passou a acompanhá-lo, até conseguir abordá-lo.

Dois homens que estavam no veículo foram algemados para evitar fuga. Com eles foram apreendidos quatro anéis, uma corrente, um relógio, R$ 132,00 em dinheiro e uma chave micha.

No banco traseiro do veículo foi encontrada uma blusa preta idêntica à utilizada por um dos autores durante o roubo, conforme imagens gravadas dos fatos. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia, juntamente com o material apreendido.

A Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar os outros envolvidos no crime e para recuperar os demais bens roubados.

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