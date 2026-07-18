Dois homens foram presos nessa sexta-feira (17) por suspeita de roubarem uma residência na Vila Joana, em Jundiaí. A ação foi realizada pela Guarda Municipal com apoio da Polícia Militar.

As vítimas registraram o crime e relataram que os criminosos estavam armados. Os agentes identificaram, por monitoramento, dois veículos com as mesmas características dos usados no roubo deixando Jundiaí no sentido Várzea Paulista pela avenida Frederico Ozanan.

Durante patrulhamento na divisa com o município de Várzea Paulista, na região do Ivoturucaia, a equipe da GM avistou um dos carros e passou a acompanhá-lo, até conseguir abordá-lo.