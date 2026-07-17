O Debea apoia a iniciativa e auxilia na organização da ação, além de reforçar a importância da adoção responsável. Os animais disponíveis para adoção passaram por cuidados e aguardam a oportunidade de encontrar um novo lar.

Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho a Festa Julina de Jundiaí sediará a feira de adoção de cães e gatos. Animais resgatados por protetoras independentes da cidade que atuam em parceria com o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) estarão disponíveis para adoção das 12h às 17h.

Segundo a diretora do Debea, Francine Galeoti, a ação aproxima a população da causa animal e incentiva a adoção consciente. “Cada adoção representa uma nova chance para um animal que passou por situações de abandono ou vulnerabilidade. O apoio a iniciativas como essa fortalece a rede de proteção animal e ajuda a conscientizar a população sobre a importância da guarda responsável”, destaca.

Adoção

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista com a equipe responsável. A adoção é realizada de forma consciente, buscando garantir que o animal seja encaminhado para um ambiente seguro e adequado.

O Debea reforça que antes de levar um novo integrante para casa, é importante avaliar se a família está preparada para oferecer os cuidados, a alimentação, a atenção e o acompanhamento veterinário necessários ao longo de toda a vida do animal.