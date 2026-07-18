Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, atualmente os moradores utilizam uma linha até o Terminal Eloy Chaves e, somente depois, seguem viagem. A região foi escolhida após estudos técnicos apontarem grande concentração de usuários do transporte coletivo no Vetor Oeste. O novo terminal irá concentrar todas as linhas da região, enquanto o Terminal Eloy Chaves ficará responsável apenas pelos itinerários locais.

Quem mora na região do Jardim Novo Horizonte e utiliza o transporte coletivo deve sentir uma das maiores mudanças na mobilidade dos últimos anos. O novo terminal de ônibus, que está em processo de licitação, permitirá que os passageiros embarquem diretamente para destinos como a região Central e o Terminal Vila Arens, sem a necessidade de passar pelo Terminal Eloy Chaves. A previsão da Prefeitura é iniciar as obras no segundo semestre de 2027, com entrega em 2029, com capacidade para atender 27 mil usuários.

"A implantação do novo terminal muda a lógica de atendimento daquela região. O usuário vai sair diretamente do Novo Horizonte para o seu destino, reduzindo o tempo de viagem", explica.

Para quem depende diariamente do transporte público, a expectativa é de melhora. O morador Jânio Soares Costa afirma que a rotina é marcada por atrasos e veículos lotados. "Muitas vezes o ônibus não passa no horário, vem cheio e, às vezes, nem passa. Acho que o terminal vai facilitar bastante, diminuir a demora e oferecer mais opções para chegar ao destino", diz.

Moradora do Jardim Novo Horizonte há mais de 20 anos, Maria Aparecida Ramos, acredita que o novo terminal deve trazer melhorias para quem depende diariamente do transporte coletivo. "A gente espera por isso há muito tempo. Vai ajudar muito os moradores, principalmente quem precisa pegar ônibus todos os dias para trabalhar ou estudar. Se diminuir o tempo de viagem e tiver mais opções de linhas, já vai fazer muita diferença para o bairro", diz.

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