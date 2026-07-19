Uma denúncia por dia. Esse é o retrato da violência contra crianças e adolescentes em Jundiaí em 2026. Enquanto casos de extrema violência voltaram a chocar o país nas últimas semanas, dados do Painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que o município registrou 353 denúncias pelo Disque 100 entre janeiro e julho deste ano. Embora represente apenas parte das ocorrências, o número reforça um cenário preocupante. No primeiro semestre, as denúncias passaram de 310, em 2025, para 332 em 2026, um aumento de 7,1%.

Em menos de um mês, três episódios de extrema violência chocaram o país. Em Fortaleza (CE), uma bebê de apenas 10 meses morreu após dar entrada em um hospital com indícios de violência sexual. No Rio Grande do Sul, um menino de 3 anos morreu após ser agredido pelo próprio pai. Já no Paraná, câmeras de segurança flagraram um homem chutando uma criança da mesma idade, que foi arremessada contra a calçada. Casos distintos, mas com um ponto em comum, a violência praticada contra crianças que deveriam estar protegidas.

Em Jundiaí, o tema ainda desperta comoção desde a morte da bebê Maria Luiza, de um ano e três meses, em setembro de 2025. A criança morreu após sofrer graves agressões, e o caso levou à criação da CPI Maria Luiza, instaurada pela Câmara Municipal para apurar possíveis falhas e omissões da rede de proteção à infância.

Violência dentro de casa ainda predomina