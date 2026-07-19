Uma denúncia por dia. Esse é o retrato da violência contra crianças e adolescentes em Jundiaí em 2026. Enquanto casos de extrema violência voltaram a chocar o país nas últimas semanas, dados do Painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que o município registrou 353 denúncias pelo Disque 100 entre janeiro e julho deste ano. Embora represente apenas parte das ocorrências, o número reforça um cenário preocupante. No primeiro semestre, as denúncias passaram de 310, em 2025, para 332 em 2026, um aumento de 7,1%.
Em menos de um mês, três episódios de extrema violência chocaram o país. Em Fortaleza (CE), uma bebê de apenas 10 meses morreu após dar entrada em um hospital com indícios de violência sexual. No Rio Grande do Sul, um menino de 3 anos morreu após ser agredido pelo próprio pai. Já no Paraná, câmeras de segurança flagraram um homem chutando uma criança da mesma idade, que foi arremessada contra a calçada. Casos distintos, mas com um ponto em comum, a violência praticada contra crianças que deveriam estar protegidas.
Em Jundiaí, o tema ainda desperta comoção desde a morte da bebê Maria Luiza, de um ano e três meses, em setembro de 2025. A criança morreu após sofrer graves agressões, e o caso levou à criação da CPI Maria Luiza, instaurada pela Câmara Municipal para apurar possíveis falhas e omissões da rede de proteção à infância.
Violência dentro de casa ainda predomina
Segundo a Prefeitura de Jundiaí, os atendimentos especializados realizados pelo CREAS tiveram redução de aproximadamente 9% no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da queda, o perfil das ocorrências ainda preocupa: 44% dos casos envolvem violência intrafamiliar, 38% negligência ou abandono, 15% abuso sexual e 3% exploração sexual.
As vítimas e suas famílias são acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), oferecido nos CREAS, em articulação com escolas, unidades de saúde, Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário. Nos episódios de violência sexual, o município conta com um protocolo específico entre os órgãos da rede de proteção.
As três unidades do Conselho Tutelar de Jundiaí realizaram 2.418 atendimentos em 2025 e 1.150 no primeiro semestre de 2026. O órgão informa que não é possível identificar quantos deles se referem exclusivamente a maus-tratos, já que uma mesma ocorrência pode envolver diferentes violações de direitos.
Entre as situações mais frequentes estão violência física, psicológica e sexual, além de negligência, abandono, conflitos familiares, evasão escolar e vulnerabilidade social. O Conselho destaca que sua função é garantir os direitos da criança e do adolescente, aplicando as medidas de proteção previstas no ECA e articulando o atendimento com os demais serviços da rede.
As marcas nem sempre aparecem
Para o psicólogo Bruno Moralles Vechiatto, especialista em Psicologia Social, a violência contra crianças deixa consequências que vão muito além das agressões físicas. "A violência pode impactar o desenvolvimento da criança em diferentes dimensões, emocional, cognitiva, física e psicossocial. Além do sofrimento imediato, rompe experiências fundamentais para o desenvolvimento, como sentir-se segura, confiar nos adultos, brincar, explorar o mundo e construir uma imagem positiva de si mesma."
O especialista destaca que não existe um comportamento capaz de identificar todas as vítimas. "Cada criança reage de maneira singular. Algumas apresentam medo, isolamento, irritabilidade ou dificuldades escolares. Outras silenciam completamente o sofrimento. Não existe um comportamento padrão capaz de confirmar ou descartar uma situação de violência", diz.
Segundo Bruno, diante de qualquer suspeita, o mais importante é acolher a criança e procurar ajuda especializada, evitando transformá-la em fonte de investigação ou obrigá-la a repetir diversas vezes o relato do que aconteceu.
O psicólogo reforça que a denúncia não exige certeza absoluta e faz um apelo para que a população não ignore sinais persistentes de sofrimento. "Proteger uma criança é um compromisso de toda a sociedade. A denúncia responsável não exige certeza absoluta. Os canais oficiais preservam o sigilo e permitem que profissionais qualificados façam a avaliação necessária. O maior risco não é denunciar. O maior risco é permanecer em silêncio."
Essa orientação também é reforçada pelo Conselho Tutelar, que lembra que a denúncia não significa responsabilização automática da família, mas permite que a rede de proteção avalie a situação e adote as medidas necessárias para garantir a segurança da criança.
A Prefeitura informa que mantém ações permanentes de prevenção por meio dos CRAS e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Já o Conselho Tutelar destaca iniciativas como o projeto "Eu Tenho Voz" e a atuação do Comitê de Enfrentamento à Violência para fortalecer a rede de proteção.
Quase um ano após a morte de Maria Luiza, Jundiaí continua registrando novas denúncias de violência contra crianças. Os casos recentes que chocaram o país reforçam que, por trás das estatísticas, existem vítimas que dependem da atenção e da ação de toda a sociedade. Para especialistas, identificar e denunciar a violência o quanto antes pode ser decisivo para interromper o ciclo de agressões e evitar novas tragédias.
Como denunciar
Não é necessário ter certeza de que a violência ocorreu para buscar ajuda. Qualquer suspeita pode ser comunicada aos órgãos responsáveis, que farão a avaliação do caso.
Canais de denúncia:
- Disque 100 (gratuito e com garantia de sigilo);
- Conselho Tutelar;
- Escolas;
- Unidades de Saúde;
- CRAS e CREAS;
- Polícia Militar (190), em casos de risco imediato.
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