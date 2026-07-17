O Parque da Uva abre os portões neste fim de semana para a Festa Julina de Jundiaí 2026. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local durante os dois finais de semana de evento - dias 18, 19, 25 e 26 de julho. A promessa é de uma experiência que vai além dos shows nacionais, reunindo cultura, gastronomia, tradição, lazer e entretenimento para todas as idades em um só espaço.
Entre os destaques da programação de abertura está a transmissão da final da Copa no domingo (19), permitindo que o público acompanhe a decisão sem deixar a festa. Na Arena de Shows, alguns dos principais artistas da música brasileira prometem levar milhares de fãs ao Parque da Uva. Amanhã (18), sobem ao palco Gustavo Mioto e Turma do Pagode. E domingo (19) é a vez de Natanzinho Lima.
Já no segundo fim de semana, Ana Castela e Filho do Piseiro comandam a festa no sábado (25), enquanto o grupo Menos é Mais encerra a programação no domingo (26)
Experiências para toda a família
A Festa Julina de Jundiaí foi planejada para oferecer uma experiência completa ao visitante. Há espaços preparados para receber famílias, grupos de amigos, casais e visitantes de todas as idades. Um dos pontos mais movimentados será a ampla praça de alimentação, que reunirá pratos típicos das festas julinas, doces tradicionais, lanches, bebidas e diversas opções gastronômicas. A proposta é que o público possa permanecer o dia inteiro na festa, aproveitando cada ambiente do evento.
A tradição também estará presente no Palco Fogueira, espaço com programação totalmente gratuita que receberá apresentações culturais, música, dança, teatro e manifestações da cultura popular brasileira durante todos os dias da festa.
Programação
Sábado (18) – Palco Fogueira
- 13h30 - concurso Miss e Mister Caipirinha para crianças de 4 a 7 anos;
- 15h30 - disputa da categoria de 8 a 12 anos;
- 17h - tradicional apresentação de Quadrilha Junina.
Domingo (19) - Palco Fogueira
- 13h - apresentação de Capoeira do Centro de Treinamento Dorta Capoeira (CTDC);
- 13h30 - sobe ao palco Anne Cappola;
- 15h - Teatro de Fantoches do Instituto Toth;
- 16h - transmissão da final da Copa;
- 18h - DJ Ricardo comanda o Flashback.
Haverá ainda brinquedos infláveis gratuitos, parque de diversões, espaço kids, brincadeiras típicas coordenadas por entidades assistenciais, além do Festival das Bandeirinhas. Outro espaço que promete atrair o público é a área de artesanato, onde estarão reunidos expositores do Jundiaí Feito à Mão, Galpão Criativo, Rota Afro e Clube de Mães Atípicas. Todos os espaços contarão com sinal de telefonia e internet durante a Festa.
Além da programação gratuita, a Festa Julina de Jundiaí oferece seis setores para que cada visitante escolha a experiência que mais combina com seu perfil. Das opções com acesso livre à Arena até os espaços premium, o público encontrará conforto, exclusividade e diferentes formas de aproveitar os grandes shows nacionais. Os ingressos para os shows e espaços premium estão disponíveis na plataforma Tycket (CLICA AQUI).
Serviço
Festa Julina de Jundiaí 2026
Datas: 18/07, 19/07, 25/07 e 26/07
Horário: Das 12h às 22h
Local: Parque da Uva Avenida Jundiaí, s/nº – Jundiaí (SP)
Entrada no recinto: gratuita todos os dias.
Obs.: Ingresso é necessário apenas para acesso à Arena de Shows e aos setores premium.
Informações: www.julinajundiai.com.br