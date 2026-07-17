O tradicional Jantar do Comércio, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), será realizado neste sábado (18), às 19h30, na sede de campo do Clube Jundiaiense.
Criado para celebrar o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho, e valorizar a importância do setor para o desenvolvimento econômico e social da região, o evento reunirá empresários, autoridades, lideranças e representantes da sociedade em uma noite de confraternização e reconhecimento.
Durante a cerimônia, será realizada a entrega do Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026 que homenageará empresas de mais de 70 segmentos empresarias, eleitas pela população por meio de pesquisas presencial e on-line realizadas pelo Grupo Impacto de Comunicação. Na ocasião, também será entregue o Prêmio Caixeiro-Viajante, considerado a maior honraria do comércio varejista, para duas personalidades eleitas por sua atuação no setor.
Para o presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, o comércio é um dos principais motores da economia, gerando empregos, renda e desenvolvimento para nossa cidade e toda a região. Ele destaca que o Jantar do Comércio é uma oportunidade de reconhecer o empreendedor que investe, inova e acredita no potencial de Jundiaí.
"O comércio vive um processo constante de transformação e depende de empresários que investem, geram empregos e mantêm a economia local em movimento. O Jantar do Comércio e o Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante reconhecem esse trabalho e reforçam a importância de fortalecer um setor que impacta diretamente o desenvolvimento de Jundiaí e de toda a região", declara Maltoni.
O Jantar do Comércio é uma realização do Sincomercio e da CDL Jundiaí, com patrocínio da Nativa Veículos, Sicoob União Sudeste, Grupo Andreta, Delphos Segurança, Facilities e Tecnologia, Maxi Shopping Jundiaí e Unimed Jundiaí, além do apoio cultural do Sesc Jundiaí e apoio educacional do Senac Jundiaí.
Serviço: Jantar do Comércio & Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026
Data: domingo, 18 de julho de 2026, às 19h30
Local: sede de campo do Clube Jundiaiense
Informações e convites: (11) 4583-2298