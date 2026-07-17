O tradicional Jantar do Comércio, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), será realizado neste sábado (18), às 19h30, na sede de campo do Clube Jundiaiense.

Criado para celebrar o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho, e valorizar a importância do setor para o desenvolvimento econômico e social da região, o evento reunirá empresários, autoridades, lideranças e representantes da sociedade em uma noite de confraternização e reconhecimento.

Durante a cerimônia, será realizada a entrega do Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026 que homenageará empresas de mais de 70 segmentos empresarias, eleitas pela população por meio de pesquisas presencial e on-line realizadas pelo Grupo Impacto de Comunicação. Na ocasião, também será entregue o Prêmio Caixeiro-Viajante, considerado a maior honraria do comércio varejista, para duas personalidades eleitas por sua atuação no setor.