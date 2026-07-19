A decisão de ter filhos já não é encarada como um passo natural ou inevitável por muitos casais brasileiros. Em um cenário marcado pelo aumento do custo de vida, mudanças nas prioridades e busca por mais qualidade de vida, cresce o número de pessoas que optam por não exercer a parentalidade.
Segundo o Censo Demográfico de 2022, do IBGE, o Brasil alcançou a menor taxa de fecundidade já registrada: 1,6 filho por mulher, índice abaixo do necessário para garantir a reposição populacional, estimada em 2,1 filhos por mulher. Além disso, os registros de nascimento caíram 5,8% em 2024, marcando o sexto ano consecutivo de queda no país.
Uma nova configuração familiar
Ao mesmo tempo em que nascem menos crianças, muitos casais optam pelos pets, que se tornaram protagonistas em muitos lares brasileiros. A pesquisa Radar Pet 2023, do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal (Sindan), mostra que 21% das casas com cães pertencem a casais sem filhos. Entre os lares com gatos, esse percentual sobe para 25%. Hoje, o Brasil abriga cerca de 160 milhões de animais de estimação, média de 2,2 pets por residência, segundo estimativas da Abinpet e do Instituto Pet Brasil.
O crescimento também movimenta a economia. Em 2025, o mercado pet faturou cerca de R$86 bilhões, alta de 10% em relação ao ano anterior, conforme projeção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O avanço do setor acompanha uma mudança de comportamento, em que os animais deixam de ser apenas companhia e passam a ocupar um papel cada vez mais importante na dinâmica familiar.
O casal Carina, professora de 38 anos, e Wagner, especialista em confiabilidade de 43, faz parte do grupo que decidiu, de forma consciente, não ter filhos — mas possui pets. De acordo com eles, ao avaliarem os desafios atuais da parentalidade, as pessoas optam por ter animais de estimação. “De modo geral, os custos financeiros e as responsabilidades envolvidas costumam ser menores do que aqueles relacionados à criação de um filho, especialmente em aspectos como educação e outras despesas de longo prazo.”
Realidade econômica e profissional
Segundo o casal, a decisão de não ter filhos foi amadurecida antes mesmo do casamento e ganhou força diante das mudanças na sociedade. "Percebemos que não desejávamos ter filhos ao observarmos as condições do mercado de trabalho, o custo de vida e a segurança. Entendemos que esses fatores impactam diretamente a qualidade de vida e a criação de uma família", afirmam.
Eles contam que, no início da relação, a escolha despertava questionamentos por parte de familiares, mas que hoje o tema é tratado com mais naturalidade. Na percepção do casal, há maior abertura para falar sobre a decisão de não ter filhos sem tantos julgamentos, principalmente porque mais pessoas passaram a enxergar a parentalidade como uma escolha, e não como uma obrigação social.
A rotina construída também reflete essa decisão. Carina e Wagner priorizam a carreira, os cuidados com a saúde, o contato com a natureza e as viagens. “Acreditamos que a escolha de não ter filhos nos proporciona maior flexibilidade de tempo e de recursos financeiros para dedicar atenção a esses objetivos.”
A percepção do casal é a de que muitas pessoas precisam dedicar mais horas ao trabalho para manter sua estabilidade financeira, o que reduz o tempo disponível para a vida familiar e torna a decisão sobre a parentalidade mais complexa.
Especialistas apontam que a transformação da estrutura familiar resulta de um conjunto de fatores econômicos, sociais e culturais. A maternidade e a paternidade deixaram de ser vistas como um destino obrigatório e passaram a integrar um projeto de vida que depende das condições e dos desejos de cada casal. Nesse contexto, famílias menores, casais sem filhos e lares com animais de estimação tornam-se retratos cada vez mais comuns da sociedade brasileira contemporânea.
Cenário econômico
Segundo o economista, professor universitário, colunista e gestor público Messias Mercadante de Castro, a redução no número de filhos é um fenômeno observado em diversos países e está relacionada a mudanças no comportamento das novas gerações. "Os jovens querem viver mais, aproveitar a vida e também enfrentam dificuldades ligadas à saúde, educação, segurança e ao custo de vida. Tudo isso acaba influenciando a decisão de ter menos filhos ou até de não ter nenhum", afirma.
Na avaliação do especialista, a escolha traz benefícios imediatos para muitos casais, que passam a ter mais liberdade para viajar, investir na carreira e administrar melhor o orçamento doméstico. "A sociedade olha muito para o aqui e agora. Os filhos acabam limitando algumas escolhas e o custo financeiro de criar uma criança hoje, no Brasil e no mundo, é extremamente elevado", ressalta.
O economista observa, no entanto, que a queda da natalidade também produz efeitos de longo prazo. Com menos crianças nascendo e o aumento da expectativa de vida, cresce a parcela da população idosa e diminui a quantidade de pessoas em idade produtiva. "A base da pirâmide populacional encolhe e, ao longo do tempo, o mundo passa a contar com menos mão de obra disponível", explica.
Para Mercadante, esse cenário tem levado países e empresas a acelerar investimentos em tecnologia, inteligência artificial e automação como forma de compensar a redução da força de trabalho. Ainda assim, ele alerta que economias em desenvolvimento tendem a enfrentar mais dificuldades para acompanhar esse processo. "Se esse fenômeno continuar crescendo, pode haver um crescimento econômico mais lento e impactos na qualidade de vida da população", conclui.