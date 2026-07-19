Segundo o Censo Demográfico de 2022, do IBGE, o Brasil alcançou a menor taxa de fecundidade já registrada: 1,6 filho por mulher, índice abaixo do necessário para garantir a reposição populacional, estimada em 2,1 filhos por mulher. Além disso, os registros de nascimento caíram 5,8% em 2024, marcando o sexto ano consecutivo de queda no país.

A decisão de ter filhos já não é encarada como um passo natural ou inevitável por muitos casais brasileiros. Em um cenário marcado pelo aumento do custo de vida, mudanças nas prioridades e busca por mais qualidade de vida, cresce o número de pessoas que optam por não exercer a parentalidade.

Ao mesmo tempo em que nascem menos crianças, muitos casais optam pelos pets, que se tornaram protagonistas em muitos lares brasileiros. A pesquisa Radar Pet 2023, do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal (Sindan), mostra que 21% das casas com cães pertencem a casais sem filhos. Entre os lares com gatos, esse percentual sobe para 25%. Hoje, o Brasil abriga cerca de 160 milhões de animais de estimação, média de 2,2 pets por residência, segundo estimativas da Abinpet e do Instituto Pet Brasil.

O crescimento também movimenta a economia. Em 2025, o mercado pet faturou cerca de R$86 bilhões, alta de 10% em relação ao ano anterior, conforme projeção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O avanço do setor acompanha uma mudança de comportamento, em que os animais deixam de ser apenas companhia e passam a ocupar um papel cada vez mais importante na dinâmica familiar.

O casal Carina, professora de 38 anos, e Wagner, especialista em confiabilidade de 43, faz parte do grupo que decidiu, de forma consciente, não ter filhos — mas possui pets. De acordo com eles, ao avaliarem os desafios atuais da parentalidade, as pessoas optam por ter animais de estimação. “De modo geral, os custos financeiros e as responsabilidades envolvidas costumam ser menores do que aqueles relacionados à criação de um filho, especialmente em aspectos como educação e outras despesas de longo prazo.”