A Feijoada do Bem, ação que mistura bons sabores e solidariedade, acontecerá no dia 26 de julho (domingo), a partir das 12h, no Café Tequila, em Jundiaí. Quem compra o convite garante uma feijoada completa, música boa e ainda ajuda o Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grandacc) de Jundiaí.
A instituição, que completrá 31 anos oferecendo atendimento integral e humanizado pelo SUS a crianças e adolescentes e alcançando índice de cura de 80%, além de mais qualidade de vida a pacientes e suas famílias, será a beneficiada com a renda do evento.
O valor do convite antecipado é R$ 70 para adultos; R$ 35 para crianças de 7 a 12 anos (crianças até 6 anos não pagam); e R$ 70 a opção para viagem em marmitex, que deve ser retirada no dia do evento até 13h no próprio Café Tequila. No local, o convite custará R$ 80. Para adquirir com antecedência, basta acessar a plataforma Sympla neste link ou comprar diretamente com o Grendacc pelo (11) 99455-9845 ou na rua Olívio Boa, 99 - Parque da Represa.
Além de saborear uma deliciosa feijoada, preparada com todo carinho pela equipe do Café Tequila – com a ajuda dos voluntários do Grendacc – quem compra o convite curte o som da banda de samba Misturaeh.
Toda a arrecadação da bilheteria será destinada ao Grendacc, que oferece um tratamento de excelência, integral e humanizado para crianças e adolescentes que lutam contra o câncer.