A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe as inscrições de alunos de todo o estado interessados no Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (Beem). Até o início desta semana, 16.894 estudantes já haviam sido contratados por meio do programa, e 63,2% deles são alunos do curso de administração, com o total de 10.675 estagiários.

Veja abaixo a lista completa dos 10 cursos com mais estudantes no mercado de trabalho por meio do Beem:

Administração, com 10.675 (63,2% do total de estagiários); Vendas, com 1.665 (9,85% do total de estagiários); Logística, com 1.632 (9,6%); Agronegócio, com 1.093 (6,4%); Desenvolvimento de Sistemas, com 742 (4,4%); Enfermagem, com 420 (2,5%); Farmácia, com 326 (1,9%); Hospedagem, com 193 (1,14%); Ciência de Dados, com 65 (0,38%); Qualidade, com 55 (0,33%).

Oferta e demanda

Dos cursos em destaque, Jundiaí oferece alguns dos que têm mais procura pelo mercado de trabalho. No Ensino Médio em instituições públicas, uma das opções é o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Jundiaí. No local há os cursos técnicos em Administração, Comércio, Logística Integrado ao Ensino Médio e Administração Integrado ao Ensino Médio.