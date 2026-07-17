A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe as inscrições de alunos de todo o estado interessados no Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (Beem). Até o início desta semana, 16.894 estudantes já haviam sido contratados por meio do programa, e 63,2% deles são alunos do curso de administração, com o total de 10.675 estagiários.
Veja abaixo a lista completa dos 10 cursos com mais estudantes no mercado de trabalho por meio do Beem:
- Administração, com 10.675 (63,2% do total de estagiários);
- Vendas, com 1.665 (9,85% do total de estagiários);
- Logística, com 1.632 (9,6%);
- Agronegócio, com 1.093 (6,4%);
- Desenvolvimento de Sistemas, com 742 (4,4%);
- Enfermagem, com 420 (2,5%);
- Farmácia, com 326 (1,9%);
- Hospedagem, com 193 (1,14%);
- Ciência de Dados, com 65 (0,38%);
- Qualidade, com 55 (0,33%).
Oferta e demanda
Dos cursos em destaque, Jundiaí oferece alguns dos que têm mais procura pelo mercado de trabalho. No Ensino Médio em instituições públicas, uma das opções é o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Jundiaí. No local há os cursos técnicos em Administração, Comércio, Logística Integrado ao Ensino Médio e Administração Integrado ao Ensino Médio.
Já nas Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza, as Etecs, Jundiaí tem mais opções de capacitação gratuita na rede pública. Na Etec Benedito Storani, há os cursos de Administração e Agropecuária integrados ao Ensino Médio. Na Etec Vasco Antonio Venchiarutti, há, em integração com o Ensino Médio, Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Logística.
Além desses, as duas Etecs de Jundiaí tem diversas outras opções de cursos técnicos, como Alimentos, Gastronomia, Nutrição e Dietética, Química, Marketing, Viticultura e Enologia, Agrimensura, Defesa Civil, Design de Interiores, Edificações, Informática para Internet, Meio Ambiente, Saneamento, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.
Na região, a Etec Campo Limpo Paulista oferece Ensino Médio integrado ao técnico de Informática para Internet, Administração, Logística e Marketing. A Etec Rosa Perrone Scavone, em Itatiba, tem, em integração com o Ensino Médio, os técnicos em Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas e Logística.
Como se inscrever
O Beem é direcionado a estudantes matriculados na 2ª ou 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio e com idade mínima de 16 anos na data de admissão (veja todos os requisitos abaixo).
Para participar do Beem, os candidatos precisam, entre outros:
- ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
- estar matriculado na 2ª ou 3ª série do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio;
- ter frequência regular igual ou superior a 85% no semestre anterior à seleção;
- ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado;
- não serão convocados estudantes cujo término do curso seja igual ou inferior a seis meses da data da convocação.
As vagas são anunciadas semanalmente. Estudantes interessados no estágio podem se inscrever pelo site do programa, em https://www.beem.sp.gov.br/.
O processo seletivo possui caráter eliminatório e classificatório de avaliação, limitado ao número de vagas disponibilizadas no período. Caso a empresa manifeste o interesse, poderão ser incluídas fases de análise dos currículos ou entrevistas. As vagas também não exigem experiência profissional prévia.
Os alunos selecionados vão atuar em empresas parceiras, de acordo com o perfil do candidato, curso matriculado e horário das aulas. O pagamento da bolsa será feito pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) por um período de seis meses e incluirá o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes.
Nesse período, as empresas serão responsáveis por fornecer auxílio transporte e dispor de um profissional, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico, que atuará como supervisor do estágio. Após os primeiros seis meses, os estudantes poderão ter seus contratos de estágio efetivados pelas próprias instituições.
Para estágios de 20 horas semanais de duração, alunos do Ensino Médio técnico recebem R$ 703,38 por mês. Para alunos de cursos de tecnologia, a bolsa estágio é de R$ 883,66 por mês. Há vagas com menos de 20 horas semanais de duração. Nestes casos, o valor da bolsa é de R$ 437,99. O pagamento é feito no 10º dia útil posterior ao mês estagiado.