A Apae de Jundiaí está mobilizando a comunidade para participar da votação popular do Edital das Marinas, iniciativa que destinará R$ 4 milhões em emendas parlamentares a projetos sociais do Estado de São Paulo. A escolha das organizações beneficiadas será feita diretamente pela população, por meio de votação on-line, que segue aberta até este domingo, 19 de julho.

Representando Jundiaí, a Apae participa com o projeto "O Futuro Não Pode Esperar", que tem como objetivo reduzir a fila de espera por avaliações diagnósticas de crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual e outros transtornos do neurodesenvolvimento.

A proposta prevê a realização de 10 avaliações diagnósticas interdisciplinares por mês, totalizando 120 atendimentos ao longo de 12 meses. O público-alvo são bebês com fatores de risco neurológico e crianças de até 5 anos e 11 meses que apresentem atrasos no desenvolvimento.