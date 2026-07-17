A Apae de Jundiaí está mobilizando a comunidade para participar da votação popular do Edital das Marinas, iniciativa que destinará R$ 4 milhões em emendas parlamentares a projetos sociais do Estado de São Paulo. A escolha das organizações beneficiadas será feita diretamente pela população, por meio de votação on-line, que segue aberta até este domingo, 19 de julho.
Representando Jundiaí, a Apae participa com o projeto "O Futuro Não Pode Esperar", que tem como objetivo reduzir a fila de espera por avaliações diagnósticas de crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual e outros transtornos do neurodesenvolvimento.
A proposta prevê a realização de 10 avaliações diagnósticas interdisciplinares por mês, totalizando 120 atendimentos ao longo de 12 meses. O público-alvo são bebês com fatores de risco neurológico e crianças de até 5 anos e 11 meses que apresentem atrasos no desenvolvimento.
A avaliação diagnóstica é considerada a porta de entrada para o tratamento adequado, garantindo acesso mais rápido às intervenções especializadas, aos direitos assegurados por lei e ao desenvolvimento integral das crianças. Segundo o presidente da Apae de Jundiaí, Alessandro Mazzola, a participação da comunidade pode fazer toda a diferença no diagnóstico precoce.
"Cada voto representa uma oportunidade de transformar a vida de uma criança e de sua família. Esse projeto permitirá que mais crianças tenham acesso ao diagnóstico precoce, fator essencial para o desenvolvimento e para a inclusão. Convidamos toda a população de Jundiaí e região a dedicar alguns minutos para votar e, principalmente, compartilhar essa iniciativa com familiares, amigos e colegas. Quanto maior a mobilização, maiores serão as nossas chances de conquistar esses recursos", destaca.
A plataforma permite apenas um voto por projeto para cada CPF durante todo o processo. Caso uma pessoa vote mais de uma vez no mesmo projeto, apenas o último voto será considerado. O resultado final será divulgado até o dia 23 de julho, nas redes sociais do Edital das Marinas.
Para registrar seu voto no projeto "O Futuro Não Pode Esperar", da Apae de Jundiaí, clique neste link.
Sobre o Edital
O Edital das Marinas: Emendas Participativas tem como objetivo receber e selecionar propostas de projetos a serem indicados por meio de emendas parlamentares da Deputada Federal Marina Silva, da deputada Estadual Marina Helou e da Vereadora Marina Bragante, no ano de 2026, com execução prevista a partir de 2027, conforme disponibilidade orçamentária, regras legais aplicáveis e processamento pelos órgãos competentes do Poder Executivo.