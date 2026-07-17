Mesmo fora do período oficial das chuvas de verão, entre 1º de dezembro e 31 de março, a Operação Contra Enchentes mantém um cronograma permanente de serviços em Jundiaí. Com ações preventivas, o objetivo é minimizar os impactos das chuvas e garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem da cidade.
Nesta semana, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) da prefeitura fazem intervenções em diversas regiões. Entre elas há a implantação de um novo sistema de drenagem na avenida da Uva, no bairro do Poste.
A obra contempla a instalação de 80 metros de tubulação para captação de águas pluviais, com o objetivo melhorar o escoamento da água da chuva e minimizar os pontos de alagamento registrados durante temporais.
Além da substituição da galeria, equipes da Smisp também realizam serviços de manutenção e limpeza na avenida Antônio Frederico Ozanan. Entre os trabalhos executados estão a roçagem do mato às margens da avenida e a limpeza das canaletas, utilizando o caminhão varredeira, conhecido como “caminhão vassoura”.
O equipamento é ideal para a limpeza de sarjetas, além de possuir um sistema de supressão de poeira por meio de pulverizadores de água. Além disso, também está sendo realizada a pintura de aproximadamente sete quilômetros de barreiras de concreto do tipo New Jersey instaladas ao longo da via, reforçando a segurança viária.
“A Operação Contra Enchentes é um trabalho permanente. Mesmo fora do período chuvoso, mantemos as equipes em campo, realizando intervenções preventivas, limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem. Essas ações são fundamentais para preparar a cidade e minimizar os impactos das chuvas, garantindo mais segurança para a população”, explicou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.