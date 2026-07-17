Mesmo fora do período oficial das chuvas de verão, entre 1º de dezembro e 31 de março, a Operação Contra Enchentes mantém um cronograma permanente de serviços em Jundiaí. Com ações preventivas, o objetivo é minimizar os impactos das chuvas e garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem da cidade.

Nesta semana, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) da prefeitura fazem intervenções em diversas regiões. Entre elas há a implantação de um novo sistema de drenagem na avenida da Uva, no bairro do Poste.