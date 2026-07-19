Já há bastante tempo, o número de partos cesáreos supera o de partos vaginais em Jundiaí. No município, o percentual é maior que o do país, inclusive, que já é muito mais alto do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, conforme dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), de todos os partos realizados em Jundiaí, 66% foram cesáreas e 34% foram partos normais no ano passado.
Considerando o total, na divisão por rede pública e privada, as cesarianas corresponderam a 34,54% dos partos feitos no SUS e a 32,42% em hospitais particulares. Já os partos normais representaram 21,36% do total na rede pública e apenas 11,68% na rede privada em 2025.
No ano de 2024, os partos cesáreas foram 62,66% do total na cidade. 34,39% dos partos foram cesáreas na rede privada e 28,27% na rede pública. Em 2023, 35,47% dos partos em Jundiaí foram cesarianas em hospitais particulares e 26,52% foram o mesmo tipo de parto no SUS, representando 62% do total na cidade.
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Os números são superiores à média nacional. Em 2024, 60,5% dos nascimentos ocorreram por cesárea no país, sendo cerca de 90% no setor privado, de acordo com a Pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, com base no Sinasc. No mundo, a taxa de cesariana é de 21%. A OMS recomenda que esse tipo de parto fique entre 10% e 15% do total.
Tendência de alta
Ginecologista e obstetra do Hospital Universitário e docente da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Francisco Pedro Filho lembra que a cesárea hoje é uma decisão apenas da gestante. “Em São Paulo, existe uma lei que institui que a paciente pode escolher se quer cesárea. Na maioria dos casos, acontece, então, a pedido da paciente, e isso mudou muito. O país sempre fez mais cesáreas que o normal e agora a paciente pode pedir a qualquer momento e a gente tem que fazer, porque é lei. A paciente não tem noção da diferença, mas temos que fazer”, diz o médico sobre a lei estadual nº 17.137, de agosto de 2019, que garante à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 semanas de gestação, bem como pela analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.
“Às vezes o parto está indo bem e a mulher pede a cesárea. Antes, cerca de 20% a 30% dos partos no HU eram cesariana. Hoje, está em cerca de 60% mesmo. Se eu tiver que fazer uma cesárea, tenho que justificar, tenho que falar para o hospital o porquê da minha escolha, se era bebê muito grande, risco para o bebê, mas a paciente só opta. A lei atrapalhou nesse sentido. Às vezes o parto está normal, indo bem, e ela opta, mas não sabe que o risco da cesárea é maior. Antes, a decisão era do médico”, explica o profissional.
Parto = trauma
Francisco Pedro Filho diz que hoje a escolha da cesariana passa por motivos que vão de medo da dor até agendamento de registros fotográficos. “Há uma somatória de causas. A mãe não sabe quando o parto normal vai acontecer e é normal a ansiedade no fim da gestação, por causa da espera do momento. Quando você dá para ela uma data, ela fica mais tranquila, vai maquiada, contrata fotógrafo. Isso é uma causa. Hoje é um acontecimento, não é mais um parto. A paciente pensa nessa facilidade. Não sabemos o que vai acontecer, mas na cabeça da paciente está tudo certo. A dor também é um fator. Desde menina, é incutido na mente dessa mulher que parto é dor, é sofrimento. Não é visto como algo bom, a chegada do bebê. Então, existe essa sensação de que a mulher vai sofrer. Existe o medo da dor e ela troca pela facilidade.”
Ainda segundo a Fiocruz, sete em cada 10 mulheres querem parto normal no Brasil no início da gravidez. Mas, ao longo da gestação, e até no momento do parto, muitas questões impactam essa decisão. O Brasil está entre os três países do mundo com maior proporção de cirurgias cesáreas. A cesárea é uma cirurgia que pode salvar vidas e deve ser realizada sempre que houver risco à vida da mãe ou do bebê. Quando não há necessidade, não traz benefícios adicionais e envolve riscos, como toda cirurgia.
A lei estadual de 2019 institui também, além do pedido da cesárea, o pedido pela analgesia. Entre 2022 e 2025, apenas 8,6% das mulheres receberam a medicação para dor durante o parto vaginal no SUS, apesar de haver o direito. Na rede privada, o índice sobe para 32%, segundo levantamento da Fiocruz.
O ginecologista e obstetra do HU lembra que a analgesia “é usada quando a paciente sente muita dor, mas a dor é importante no processo, não podemos negar. Existem métodos não farmacológicos para a dor, mas a analgesia é usada quando a paciente sente muita dor. A analgesia é oferecida para todas, mas o problema é a estrutura. Se um hospital tem quatro salas de parto em uso ao mesmo tempo, alguém ficará sem. No HU, tem anestesista 24 horas, tem obstetra 24 horas, então tem essa possibilidade, mas tem dias com três nascimentos no mesmo horário, então não tem como garantir”.
Melhor para a mãe e o bebê
São amplamente divulgados os benefícios de um parto normal para a mãe e o bebê. Tal qual a amamentação, o parto normal ajuda a fortalecer a imunidade do bebê, também leva menor risco de infecções para a mãe e o bebê, permite que a puérpera tenha recuperação mais rápida. No entanto, mesmo sabendo desses benefícios pelo pré-natal, as mulheres têm, cada vez mais, deixado o parto normal de lado.
“Teoricamente, tem que oferecer essa conversa no pré-natal. Sou obrigado a falar que a mulher pode pedir a cesárea, é lei, mas explico que o parto normal é melhor. No entanto, tem pré-natais e pré-natais, e você perde um tempo de consulta explicando isso. Na teoria, todo médico tem que explicar isso, que tem a possibilidade, mas a cesárea é uma cirurgia grande, não é pequena como pensam, e se a mulher fizer sem indicação, tem um risco”, diz ele sobre a incisão no abdome e no útero materno para a retirada do bebê.
Segundo a Prefeitura de Jundiaí, na rede pública, a orientação sobre a via de parto é realizada de forma individualizada durante o pré-natal, com base em critérios técnicos e nas diretrizes do Ministério da Saúde. Ao longo do acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a gestante é avaliada continuamente quanto às condições clínicas, histórico obstétrico e fatores de risco, além de receber informações sobre os benefícios, riscos e indicações do parto vaginal e da cesariana.
Para gestações de baixo risco, o Ministério da Saúde recomenda o parto vaginal como via preferencial. No entanto, quando há indicação clínica para a realização de cesariana, o procedimento é adotado visando à segurança da mãe e do bebê. Assim, a definição da via de parto é feita de forma individualizada, considerando as evidências científicas, as condições maternas e fetais e a decisão compartilhada entre a gestante e a equipe de saúde.