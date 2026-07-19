“Às vezes o parto está indo bem e a mulher pede a cesárea. Antes, cerca de 20% a 30% dos partos no HU eram cesariana. Hoje, está em cerca de 60% mesmo. Se eu tiver que fazer uma cesárea, tenho que justificar, tenho que falar para o hospital o porquê da minha escolha, se era bebê muito grande, risco para o bebê, mas a paciente só opta. A lei atrapalhou nesse sentido. Às vezes o parto está normal, indo bem, e ela opta, mas não sabe que o risco da cesárea é maior. Antes, a decisão era do médico”, explica o profissional.

Parto = trauma

Francisco Pedro Filho diz que hoje a escolha da cesariana passa por motivos que vão de medo da dor até agendamento de registros fotográficos. “Há uma somatória de causas. A mãe não sabe quando o parto normal vai acontecer e é normal a ansiedade no fim da gestação, por causa da espera do momento. Quando você dá para ela uma data, ela fica mais tranquila, vai maquiada, contrata fotógrafo. Isso é uma causa. Hoje é um acontecimento, não é mais um parto. A paciente pensa nessa facilidade. Não sabemos o que vai acontecer, mas na cabeça da paciente está tudo certo. A dor também é um fator. Desde menina, é incutido na mente dessa mulher que parto é dor, é sofrimento. Não é visto como algo bom, a chegada do bebê. Então, existe essa sensação de que a mulher vai sofrer. Existe o medo da dor e ela troca pela facilidade.”