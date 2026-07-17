A cesta básica paulistana acumula alta de 4,77% no primeiro semestre de 2026, segundo recente pesquisa da Fundação Procon-SP, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Entre dezembro de 2025 e junho de 2026, o custo médio passou de R$ 1.285,92 para R$ 1.347,26, um aumento de R$ 61,34.

Os produtos alimentícios continuam sendo os principais responsáveis pela elevação dos gastos das famílias. A batata lidera as altas acumuladas no ano, dobrando o valor de R$ 5,16 para R$ 10,87 o quilo. Em seguida, aparecem a cebola, que subiu 78,92%, de R$ 3,89 para R$ 6,96, e o feijão carioquinha, com aumento de 53,04%, passando de R$ 6,09 para R$ 9,32 o quilo.

Outros itens que registraram aumentos expressivos no período foram o leite UHT (22,42%), o queijo muçarela fatiado (17,06%) e a carne de primeira (6,56%). Entre os itens de limpeza, a maior alta acumulada foi observada na água sanitária (14,60%), seguida pelo limpador multiuso (7,07%) e pelo detergente líquido (6,31%).