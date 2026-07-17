O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes (IPGG), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), está com inscrições abertas para o 19º Concurso Mister IPGG 2026. Voltada a homens com 60 anos ou mais residentes no estado de São Paulo, a iniciativa utiliza a valorização da autoestima, da convivência e do protagonismo da pessoa idosa como ferramenta para promover o envelhecimento saudável e combater o etarismo.
As inscrições podem ser realizadas até segunda-feira, 20 de julho, de forma presencial ou por meio de formulário on-line, neste link. O regulamento completo está disponível no próprio formulário.
A pré-seleção dos candidatos será realizada no dia 29 de julho, às 14h, no auditório do instituto. A presença é obrigatória, e a ausência será considerada desistência. Durante a avaliação, os jurados analisarão critérios como elegância, desenvoltura, naturalidade, expressão facial, simpatia, postura e escolha do vestuário.
Os candidatos selecionados participarão de ensaios e de um curso preparatório para o desfile, que inclui orientações sobre saúde, autocuidado, postura e acompanhamento psicológico.
A grande final acontece no dia 7 de agosto, às 14h, em evento aberto ao público. Além do título de Mister IPGG 2026, serão eleitos os vencedores das categorias Mister Beleza, Mister Elegância, Mister Simpatia, Mister Sorriso e Mister Timidez. A programação contará ainda com apresentações artísticas de convidados.
Serviço
Inscrições para o 19º Concurso Mister IPGG 2026
Período de inscrições: até 20 de julho de 2026
Inscrição on-line: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZUQi6Yr8NUVArVkKryzNpGxURFJBQTBRRjBQOVJRSU1IVVAzT0ExTTE5Qy4u&route=shorturl
Inscrição presencial: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34 – São Miguel Paulista – São Paulo (SP)
Informações: (11) 2030-4086 / (11) 2030-4087