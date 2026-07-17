O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes (IPGG), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), está com inscrições abertas para o 19º Concurso Mister IPGG 2026. Voltada a homens com 60 anos ou mais residentes no estado de São Paulo, a iniciativa utiliza a valorização da autoestima, da convivência e do protagonismo da pessoa idosa como ferramenta para promover o envelhecimento saudável e combater o etarismo.

As inscrições podem ser realizadas até segunda-feira, 20 de julho, de forma presencial ou por meio de formulário on-line, neste link. O regulamento completo está disponível no próprio formulário.

A pré-seleção dos candidatos será realizada no dia 29 de julho, às 14h, no auditório do instituto. A presença é obrigatória, e a ausência será considerada desistência. Durante a avaliação, os jurados analisarão critérios como elegância, desenvoltura, naturalidade, expressão facial, simpatia, postura e escolha do vestuário.