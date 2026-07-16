Estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual de Jundiaí também podem concorrer às 182 vagas de estágio disponibilizadas para a região administrativa de Campinas pelo Programa de Estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).
As oportunidades fazem parte de um total de 2.595 vagas abertas para todo o território paulista e são destinadas a alunos da 2ª e da 3ª séries do Ensino Médio Técnico. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária semanal.
O estágio tem duração de seis meses, com jornada de aproximadamente quatro horas diárias, permitindo que os estudantes conciliem as atividades com os estudos. Durante esse período, a bolsa é paga pela Seduc-SP, enquanto o vale-transporte, quando necessário, é fornecido pela empresa parceira. Ao término do contrato, há possibilidade de prorrogação do estágio ou efetivação do estudante.
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Como se inscrever
As inscrições são realizadas pelo portal do programa de bolsas de estágio. O estudante deve:
- acessar o portal do programa;
- selecionar a opção para estudantes;
- realizar o cadastro com CPF, data de nascimento e RA;
- preencher os dados pessoais;
- fazer login e consultar as vagas disponíveis de acordo com o curso.
No caso de estudantes menores de idade, o cadastro deve ser realizado com os dados dos pais ou responsáveis.
Quem pode participar
Podem se inscrever estudantes que:
- tenham 16 anos completos na data de admissão;
- estejam matriculados na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede estadual;
- tenham frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção;
- tenham realizado o Provão Paulista Seriado no ano anterior.