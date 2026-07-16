16 de julho de 2026
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ENSINO MÉDIO TÉCNICO

Estudantes de Jundiaí podem concorrer a vagas de estágio

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
Bolsas mensais variam de R$ 437,99 a R$ 883,66
Bolsas mensais variam de R$ 437,99 a R$ 883,66

Estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual de Jundiaí também podem concorrer às 182 vagas de estágio disponibilizadas para a região administrativa de Campinas pelo Programa de Estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

As oportunidades fazem parte de um total de 2.595 vagas abertas para todo o território paulista e são destinadas a alunos da 2ª e da 3ª séries do Ensino Médio Técnico. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária semanal.

O estágio tem duração de seis meses, com jornada de aproximadamente quatro horas diárias, permitindo que os estudantes conciliem as atividades com os estudos. Durante esse período, a bolsa é paga pela Seduc-SP, enquanto o vale-transporte, quando necessário, é fornecido pela empresa parceira. Ao término do contrato, há possibilidade de prorrogação do estágio ou efetivação do estudante.

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Como se inscrever

As inscrições são realizadas pelo portal do programa de bolsas de estágio. O estudante deve:

  • acessar o portal do programa;
  • selecionar a opção para estudantes;
  • realizar o cadastro com CPF, data de nascimento e RA;
  • preencher os dados pessoais;
  • fazer login e consultar as vagas disponíveis de acordo com o curso. 

No caso de estudantes menores de idade, o cadastro deve ser realizado com os dados dos pais ou responsáveis.

Quem pode participar

Podem se inscrever estudantes que:

  • tenham 16 anos completos na data de admissão;
  • estejam matriculados na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede estadual;
  • tenham frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção;
  • tenham realizado o Provão Paulista Seriado no ano anterior.

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