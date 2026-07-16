Estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual de Jundiaí também podem concorrer às 182 vagas de estágio disponibilizadas para a região administrativa de Campinas pelo Programa de Estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

As oportunidades fazem parte de um total de 2.595 vagas abertas para todo o território paulista e são destinadas a alunos da 2ª e da 3ª séries do Ensino Médio Técnico. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária semanal.

O estágio tem duração de seis meses, com jornada de aproximadamente quatro horas diárias, permitindo que os estudantes conciliem as atividades com os estudos. Durante esse período, a bolsa é paga pela Seduc-SP, enquanto o vale-transporte, quando necessário, é fornecido pela empresa parceira. Ao término do contrato, há possibilidade de prorrogação do estágio ou efetivação do estudante.