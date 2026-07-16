A Prefeitura de Jundiaí iniciou o processo de construção do Terminal Novo Horizonte, localizado no Jardim Novo Horizonte, por meio do processo licitatório para contratação da empresa que será responsável pela obra. O processo foi aberto pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte. A licitação é uma etapa necessária para a execução da obra. O equipamento integra o planejamento de modernização da mobilidade urbana e beneficiará toda a região Oeste do município.

O novo terminal faz parte de um conjunto de ações estruturantes voltadas às obras viárias, melhoria do transporte público e à qualidade de vida da população, além de ampliar a integração entre regiões e oferecer mais conforto, segurança e eficiência aos passageiros. Segundo a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, o novo equipamento é uma demanda antiga dos moradores da região. “Com esse terminal, a população terá um sistema de transporte mais moderno, com viagens mais rápidas interligadas aos outros espaços. Com mais mobilidade, Jundiaí segue avançando, através de um caminho inteligente e seguro para quem quer viver, trabalhar e empreender”, completa Ana Paula.

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