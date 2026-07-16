A ação é realizada pela Secretaria de Promoção da Saúde e pelo Programa Municipal de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e de serviços de saúde do município. Serão realizadas ações gratuitas de orientação, prevenção e testagem ampliada em diferentes pontos da cidade. Confira abaixo:

A Prefeitura de Jundiaí promove uma programação especial neste mês com foco na campanha nacional do ‘Julho Amarelo’, voltada à conscientização sobre as hepatites virais - A, B e C. O objetivo é ampliar o acesso à informação, incentivar a vacinação e a prevenção, estimular a realização de testes rápidos e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações da doença.

Hepatite A - é transmitida principalmente pelo consumo de água ou alimentos contaminados e pela falta de higiene. Os sintomas incluem febre, cansaço, náuseas, vômitos, dor abdominal e pele e olhos amarelados. A prevenção envolve hábitos de higiene, consumo de água tratada e vacinação, disponível gratuitamente pelo SUS para crianças e grupos específicos.

Hepatite B - é transmitida principalmente por relações sexuais sem preservativo, contato com sangue contaminado e da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. A principal forma de prevenção é a vacinação, indicada para pessoas de todas as idades e disponível gratuitamente pelo SUS, além do uso de preservativo e de não compartilhar objetos perfurocortantes. No período, foram registrados 27 casos no município, enquanto a cobertura vacinal entre recém-nascidos atingiu 95,28%.

Hepatite C - também pode evoluir de forma silenciosa por muitos anos e tem como principal forma de transmissão o contato com sangue contaminado. Como não há vacina, a prevenção inclui não compartilhar objetos perfurocortantes, utilizar materiais esterilizados em procedimentos como tatuagens e piercings e usar preservativo nas relações sexuais.

Casos em Jundiaí