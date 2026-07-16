A Prefeitura de Jundiaí promove uma programação especial neste mês com foco na campanha nacional do ‘Julho Amarelo’, voltada à conscientização sobre as hepatites virais - A, B e C. O objetivo é ampliar o acesso à informação, incentivar a vacinação e a prevenção, estimular a realização de testes rápidos e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações da doença.
A ação é realizada pela Secretaria de Promoção da Saúde e pelo Programa Municipal de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e de serviços de saúde do município. Serão realizadas ações gratuitas de orientação, prevenção e testagem ampliada em diferentes pontos da cidade. Confira abaixo:
- Sexta-feira (17): das 8h às 15h – UBS Pitangueiras - Rua Itália, 91 - Orientações e oferta de testes rápidos;
- Sexta-feira (17): das 14h às 16h – UBS Tamoio – Rua Orestes Barbosa - Orientações e testes rápidos;
- Sábado (18): das 8h30 às 11h – CTA - Rua Palmira Cervi Bárbaro, 91 – Vila Hortolândia - e Núcleo Integrado de Saúde - Avenida Carlos Salles Block, 74 – Anhangabaú - Ação aberta a qualquer munícipe, com orientações e testes rápidos para hepatites B e C.
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Tipos de hepatite
Hepatite A - é transmitida principalmente pelo consumo de água ou alimentos contaminados e pela falta de higiene. Os sintomas incluem febre, cansaço, náuseas, vômitos, dor abdominal e pele e olhos amarelados. A prevenção envolve hábitos de higiene, consumo de água tratada e vacinação, disponível gratuitamente pelo SUS para crianças e grupos específicos.
Hepatite B - é transmitida principalmente por relações sexuais sem preservativo, contato com sangue contaminado e da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. A principal forma de prevenção é a vacinação, indicada para pessoas de todas as idades e disponível gratuitamente pelo SUS, além do uso de preservativo e de não compartilhar objetos perfurocortantes. No período, foram registrados 27 casos no município, enquanto a cobertura vacinal entre recém-nascidos atingiu 95,28%.
Hepatite C - também pode evoluir de forma silenciosa por muitos anos e tem como principal forma de transmissão o contato com sangue contaminado. Como não há vacina, a prevenção inclui não compartilhar objetos perfurocortantes, utilizar materiais esterilizados em procedimentos como tatuagens e piercings e usar preservativo nas relações sexuais.
Casos em Jundiaí
Dados da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí revelam que, entre 1º de janeiro de 2025 e 30 de junho deste ano, a Vigilância Epidemiológica registrou três casos de hepatite A em moradores de Jundiaí. No mesmo período, a cobertura vacinal infantil alcançou 82,61%.
Em relação a hepatite B, no mesmo período, foram registrados 27 casos no município, enquanto a cobertura vacinal entre recém-nascidos atingiu 95,28%.
Por fim, entre janeiro de 2025 e junho de 2026, Jundiaí registrou 40 casos de hepatite C. Neste caso, não há vacinação e o melhor meio de prevenir a doença é tomar cuidados quanto a objetos que não devem ser compartilhados.
Qualquer pessoa pode realizar os testes para hepatites B e C em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), Clínica da Família ou no CTA de Jundiaí. O tratamento também é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, em Jundiaí, é realizado pelo Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI).