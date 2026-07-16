Música boa, clima de inverno e uma seleção de sabores que promete conquistar o público. Quem visitar o Festival de Inverno de Jundiaí, nos próximos fins de semana, dias 18 e 19 e 25 e 26 de julho, das 14h às 22h, no Centro, encontrará uma programação gastronômica preparada especialmente para a estação, reunindo receitas que aquecem, petiscos para compartilhar e opções para todos os gostos.

Os empreendedores do programa Jundiaí Gastronomia de Rua prepararam um cardápio variado que vai dos tradicionais caldos e fondues aos sempre presentes lanches e porções caprichadas, sem deixar de lado as opções doces, para fechar a experiência com chave de ouro.

Entre os destaques estão a polenta cremosa com ragu de linguiça, o escondidinho de linguiça com mandioquinha, os tradicionais pães e porções de linguiça, além dos irresistíveis bolinhos de linguiça. Para aquecer ainda mais, uma das apostas é o choconhaque, combinação perfeita para as noites mais frias.