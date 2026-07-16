16 de julho de 2026
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OPÇÕES GASTRONÔMICAS

De caldos a fondues, Festival de Inverno terá cardápio temático

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Entre os destaques estão a polenta cremosa com ragu de linguiça, choconhaque, porções variadas, massas, lanches e pizza
Entre os destaques estão a polenta cremosa com ragu de linguiça, choconhaque, porções variadas, massas, lanches e pizza

Música boa, clima de inverno e uma seleção de sabores que promete conquistar o público. Quem visitar o Festival de Inverno de Jundiaí, nos próximos fins de semana, dias 18 e 19 e 25 e 26 de julho, das 14h às 22h, no Centro, encontrará uma programação gastronômica preparada especialmente para a estação, reunindo receitas que aquecem, petiscos para compartilhar e opções para todos os gostos.

Os empreendedores do programa Jundiaí Gastronomia de Rua prepararam um cardápio variado que vai dos tradicionais caldos e fondues aos sempre presentes lanches e porções caprichadas, sem deixar de lado as opções doces, para fechar a experiência com chave de ouro.

Entre os destaques estão a polenta cremosa com ragu de linguiça, o escondidinho de linguiça com mandioquinha, os tradicionais pães e porções de linguiça, além dos irresistíveis bolinhos de linguiça. Para aquecer ainda mais, uma das apostas é o choconhaque, combinação perfeita para as noites mais frias.

Quem prefere petiscos, terá uma verdadeira variedade para escolher: porções de tilápia e frango frito, bolinhos de salmão com cream cheese, costela e mandioca com carne-seca, além de dadinhos de tapioca, provolone empanado e camarão empanado recheado com Catupiry.

Os amantes de queijo também terão motivos de sobra para visitar o festival, com queijos artesanais, fondue de queijo e massas, enquanto quem não abre mão de um bom lanche poderá escolher entre hambúrgueres artesanais, espetinhos, lanche de pernil, lanche de linguiça e a tradicional pizza romana.

E como inverno também combina com aquele doce especial, o festival contará ainda com churros e os criativos chuvetes, além de outras delícias preparadas pelos empreendedores.

Além dos sabores, o Festival de Inverno convida o público a viver uma experiência completa, com shows ao vivo e passeio pelo Centro. O Festival de Inverno acontece nos dias 18 e 19 e 25 e 26 de julho, das 14h às 22h, na Praça da Matriz, no Centro de Jundiaí.

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