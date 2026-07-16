No período de janeiro a junho deste ano, Jundiaí teve 26 mortes no trânsito na cidade. Foram sete pedestres, um ciclista, 13 e quatro ocupantes de automóveis, além de um óbito não informado. A queda é significativa em relação ao mesmo período de 2025, quando o primeiro semestre teve 41 óbitos relacinados ao trânsito na cidade.
Apenas no mês de junho, porém, foram registrados nove óbitos, o maior número do ano até agora. Foram cinco motociclistas, um pedestre e três ocupantes de automóveis. Este número compõe o total de sinistros no mês, dos quais, 125 não foram fatais. Em comparação, em maio foram 149 sinistros, dos quais seis foram fatais. Os dados são do Infosiga, plataforma de estatísticas viárias gerenciada pelo Detran-SP.
Assim como em Jundiaí, houve queda dos óbitos em todos os modais no Estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. No acumulado do primeiro semestre: de janeiro a junho, foram 2.869 óbitos, contra 3.051 no mesmo período do ano passado – uma redução de 6%. Os sinistros no estado também caíram 1,9% nesses primeiros seis meses do ano: 49.735 ocorrências, contra 50.710 de janeiro a junho de 2025.
No acumulado dos seis primeiros meses do ano, as mortes de ocupantes de automóveis tiveram queda de 13,5% (536 óbitos de janeiro a junho, contra 620 no mesmo período de 2025). Entre os motociclistas, houve a mesma tendência: 1,3% menos óbitos nos primeiros seis meses do ano em relação a igual período de 2025 (1.327 óbitos, contra 1.345). O modal bicicleta teve redução de 15% nas ocorrências fatais no estado no primeiro semestre: foram 182 mortes no período, contra 214 no primeiro semestre de 2025. E as mortes de pedestres caíram 0,3% no acumulado deste ano em comparação ao primeiro semestre de 2025 (662 óbitos, contra 664).
Considerando somente o mês passado, porém, Jundiaí esteve na contramão. Enquanto a cidade teve alta, o estado teve queda de 8,9% no número de mortes no trânsito em junho na comparação com o mesmo mês de 2025. Foram 472 óbitos no mês passado, contra 518 em junho de 2025.