No período de janeiro a junho deste ano, Jundiaí teve 26 mortes no trânsito na cidade. Foram sete pedestres, um ciclista, 13 e quatro ocupantes de automóveis, além de um óbito não informado. A queda é significativa em relação ao mesmo período de 2025, quando o primeiro semestre teve 41 óbitos relacinados ao trânsito na cidade.

Apenas no mês de junho, porém, foram registrados nove óbitos, o maior número do ano até agora. Foram cinco motociclistas, um pedestre e três ocupantes de automóveis. Este número compõe o total de sinistros no mês, dos quais, 125 não foram fatais. Em comparação, em maio foram 149 sinistros, dos quais seis foram fatais. Os dados são do Infosiga, plataforma de estatísticas viárias gerenciada pelo Detran-SP.

Assim como em Jundiaí, houve queda dos óbitos em todos os modais no Estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. No acumulado do primeiro semestre: de janeiro a junho, foram 2.869 óbitos, contra 3.051 no mesmo período do ano passado – uma redução de 6%. Os sinistros no estado também caíram 1,9% nesses primeiros seis meses do ano: 49.735 ocorrências, contra 50.710 de janeiro a junho de 2025.