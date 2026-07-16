Investir no conhecimento, fortalecer a gestão e ampliar a rede de contatos foram alguns dos resultados celebrados pelos participantes da formatura da primeira turma do Missão Empreendedora, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do programa Desenvolve+, em parceria com o Sebrae-SP.

O projeto foi criado para apoiar empresários que possuem bons produtos ou serviços, mas que ainda enfrentam desafios em áreas como gestão, vendas, posicionamento de marca, planejamento e uso estratégico de ferramentas para o crescimento do negócio. Ao longo da formação, os participantes tiveram acesso a uma jornada de capacitação prática, desenvolvida para transformar conhecimento em resultados.

E uma nova turma do projeto Missão Empreendedora já está prevista para o mês de outubro. As inscrições serão realizadas por meio do site negocios.jundiai.sp.gov.br. Os interessados em participar da próxima edição podem fazer o cadastro por meio deste link. Assim que as inscrições forem abertas, a comunicação será realizada pelo WhatsApp informado no cadastro.

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