Investir no conhecimento, fortalecer a gestão e ampliar a rede de contatos foram alguns dos resultados celebrados pelos participantes da formatura da primeira turma do Missão Empreendedora, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do programa Desenvolve+, em parceria com o Sebrae-SP.
O projeto foi criado para apoiar empresários que possuem bons produtos ou serviços, mas que ainda enfrentam desafios em áreas como gestão, vendas, posicionamento de marca, planejamento e uso estratégico de ferramentas para o crescimento do negócio. Ao longo da formação, os participantes tiveram acesso a uma jornada de capacitação prática, desenvolvida para transformar conhecimento em resultados.
E uma nova turma do projeto Missão Empreendedora já está prevista para o mês de outubro. As inscrições serão realizadas por meio do site negocios.jundiai.sp.gov.br. Os interessados em participar da próxima edição podem fazer o cadastro por meio deste link. Assim que as inscrições forem abertas, a comunicação será realizada pelo WhatsApp informado no cadastro.
Trajetória
Durante a cerimônia de formatura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, destacou a importância de incentivar continuamente quem empreende no município. “Quando acreditamos nas pessoas e criamos oportunidades para que elas invistam em conhecimento e capacitação, toda a cidade ganha. O empreendedor cresce, gera emprego, movimenta a economia e contribui diretamente para o desenvolvimento de Jundiaí.”
A secretária adjunta de Empreendedorismo e responsável pelo eixo +Negócios, Bruna Lazarini, ressalta que empreender é um processo contínuo de construção e desenvolvimento. “Empreender é construir todos os dias. É aprender, adaptar, criar conexões e buscar evolução constante. O Missão Empreendedora nasceu justamente para oferecer esse ambiente de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento dos negócios. Nosso compromisso é continuar criando oportunidades para que os empreendedores de Jundiaí cresçam de forma estruturada e sustentável.”
Representando os participantes da turma, a empreendedora Josenai Odete Pietro Monaco de Oliveira, proprietária da empresa Jô Pietro, criada em outubro de 2025, disse que iniciar a jornada empreendedora por meio da capacitação fez toda a diferença. “Foi uma grata oportunidade começar a empreender da forma certa. Ter acesso a conhecimento, trocar experiências com outros empresários e construir uma rede de networking desde o início nos dá muito mais segurança para tomar decisões e desenvolver o negócio.”
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Mesmo com a conclusão das aulas, o acompanhamento aos participantes continuará. A próxima etapa prevê um monitoramento individual dos resultados obtidos por cada empresa. A partir dessa avaliação, o Sebrae-SP realizará consultorias personalizadas, direcionadas às necessidades e aos desafios específicos de cada negócio.
Para o gerente regional do Sebrae-SP em Jundiaí, Fábio Augusto, essa continuidade demonstra o compromisso da instituição com o fortalecimento do empreendedorismo jundiaiense. “O Sebrae está sempre à disposição do Espaço Jundiaí Empreendedora e de todo o ecossistema empreendedor da cidade. Queremos acompanhar a evolução desses negócios, contribuindo para que cada empreendedor encontre soluções adequadas para crescer de forma sustentável.”