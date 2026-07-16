O Programa Bom Prato fará nesta sexta-feira (17) a última edição da programação gastronômica inspirada nos países participantes da Copa do Mundo. Desta vez, os restaurantes da rede servirão cardápios especiais baseados na culinária do Brasil e da França, proporcionando aos frequentadores uma experiência que combina sabores tradicionais e diversidade cultural.

Em Jundiaí, a opção do almoço desta sexta será inspirada no país europeu. Esta última edição temática contará com ensopado francês de carne bovina, purê de batata com queijo e salada francesa. Para a sobremesa, haverá maçã. O Bom Prato Jundiaí fica na rua Vigário João José Rodrigues, 1005, no Centro.

As unidades do programa foram divididas em dois grupos, cada um com um cardápio temático inspirado em um dos países. Além das refeições especiais, cada restaurante prepara uma decoração temática para aproximar os usuários do espírito da competição.