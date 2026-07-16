O Programa Bom Prato fará nesta sexta-feira (17) a última edição da programação gastronômica inspirada nos países participantes da Copa do Mundo. Desta vez, os restaurantes da rede servirão cardápios especiais baseados na culinária do Brasil e da França, proporcionando aos frequentadores uma experiência que combina sabores tradicionais e diversidade cultural.
Em Jundiaí, a opção do almoço desta sexta será inspirada no país europeu. Esta última edição temática contará com ensopado francês de carne bovina, purê de batata com queijo e salada francesa. Para a sobremesa, haverá maçã. O Bom Prato Jundiaí fica na rua Vigário João José Rodrigues, 1005, no Centro.
As unidades do programa foram divididas em dois grupos, cada um com um cardápio temático inspirado em um dos países. Além das refeições especiais, cada restaurante prepara uma decoração temática para aproximar os usuários do espírito da competição.
Nas unidades com cardápio inspirado no Brasil, os frequentadores poderão encontrar como prato principal vaca atolada, moqueca de peixe e costela desfiada. As guarnições serão compostas de farofa de torresmo, farofa de banana da terra e paçoca de carne de sol. Para a sobremesa, as opções são paçoca, doce de amendoim, bananinha, entre outros.
Já nas unidades que homenageiam a França, além da opção oferecida em Jundiaí, o almoço terá como prato principal pernil ao molho dijon e coq au vin. As guarnições são legumes à provençal e ratatouille. Entre as sobremesas, há bolo de chocolate e pão de mel. Em todas as unidades, o cardápio será servido com arroz branco e feijão carioca.
As refeições servidas no Bom Prato são balanceadas e oferecem, além do arroz e do feijão, uma guarnição, uma proteína e uma sobremesa, geralmente fruta, ao preço simbólico de R$ 1. Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço), e o café da manhã, oferecido por R$ 0,50. Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa, no link: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato