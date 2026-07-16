A iniciativa de trabalhar elementos relacionados a empreendedorismo no âmbito da educação com alunos do EJA é inédita para o Sebrae-SP. O especialista destaca que a ideia veio para ampliar os serviços de Educação Empreendedora já oferecidos pela instituição, como o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) e o Objetos de Aprendizagem, ambos focados na aplicabilidade para crianças até o quinto ano do Ensino Fundamental.

“A realização desse trabalho demonstra como a educação empreendedora pode ser adaptada para diferentes públicos e momentos da vida. Essa experiência amplia nosso alcance e reforça a ideia de que o desenvolvimento de competências empreendedoras não tem idade para começar. Ao levar esses conteúdos para o EJA, buscamos contribuir para a formação de pessoas mais preparadas para identificar oportunidades, enfrentar desafios e tomar decisões com mais confiança em suas trajetórias profissionais”, completa Marcelo.

A secretária de Educação de Jundiaí, Priscila Costa, comenta que essa parceria com o Sebrae-SP marcou um momento muito especial para os alunos do CMEJA. “São pessoas que, muitas vezes, romperam barreiras importantes para voltar a estudar, e poder oferecer a elas, além da certificação escolar, ferramentas concretas para pensar em autonomia financeira e novas oportunidades de trabalho é motivo de grande orgulho para a Secretaria de Educação. Investir em EJA é reconhecer que a educação não tem prazo de validade, e iniciativas como essa mostram que estamos comprometidos em oferecer aos nossos alunos um aprendizado que dialoga com os desafios reais do mundo do trabalho”, diz.