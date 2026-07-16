O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) concluiu uma capacitação especial ministrada para o último ano do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) em Jundiaí. Foram 56 alunos certificados na segunda-feira (6), em cerimônia realizada juntamente com a equipe do CMEJA e a Secretaria de Educação do município, representada pela secretária Priscila Costa.
A capacitação abordou quatro temas centrais, aplicados ao longo de quatro semanas: empreendedorismo, formalização, inteligência artificial e marketing digital. Para o segundo semestre, a ideia é que outras turmas do CMEJA também recebam essa capacitação. Aproximadamente 300 alunos devem ser certificados nos mesmos temas.
Mutirão Emprega+
Além das capacitações em sala de aula, a ação do Sebrae-SP também contou com um mutirão de empregabilidade feito exclusivamente para os alunos, realizado em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Foram seis empresas ofertando mais de 700 oportunidades de vagas para os alunos. Mercado Livre, Atacadão, Monte Serrat/Kalimera, Delphos, Elis e Japi estiveram presentes conversando com os interessados e analisando seus currículos. No total, 24 alunos participaram do mutirão e conseguiram 56 entrevistas.
Educação Empreendedora
Para o analista de negócios do Sebrae-SP, Marcelo Duarte, os temas abordados são centrais para apoiar o desenvolvimento dos alunos em suas jornadas para além da sala de aula. “A escolha dos temas levou em consideração competências que hoje fazem a diferença em qualquer trajetória profissional. Queríamos proporcionar aos alunos uma visão ampla sobre oportunidades de mercado, mostrando desde os caminhos para a formalização de um negócio até o uso de ferramentas como inteligência artificial e marketing digital. São conhecimentos que ajudam a desenvolver autonomia, ampliar possibilidades de geração de renda e preparar essas pessoas para os desafios e oportunidades do mundo do trabalho”, diz.
A iniciativa de trabalhar elementos relacionados a empreendedorismo no âmbito da educação com alunos do EJA é inédita para o Sebrae-SP. O especialista destaca que a ideia veio para ampliar os serviços de Educação Empreendedora já oferecidos pela instituição, como o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) e o Objetos de Aprendizagem, ambos focados na aplicabilidade para crianças até o quinto ano do Ensino Fundamental.
“A realização desse trabalho demonstra como a educação empreendedora pode ser adaptada para diferentes públicos e momentos da vida. Essa experiência amplia nosso alcance e reforça a ideia de que o desenvolvimento de competências empreendedoras não tem idade para começar. Ao levar esses conteúdos para o EJA, buscamos contribuir para a formação de pessoas mais preparadas para identificar oportunidades, enfrentar desafios e tomar decisões com mais confiança em suas trajetórias profissionais”, completa Marcelo.
A secretária de Educação de Jundiaí, Priscila Costa, comenta que essa parceria com o Sebrae-SP marcou um momento muito especial para os alunos do CMEJA. “São pessoas que, muitas vezes, romperam barreiras importantes para voltar a estudar, e poder oferecer a elas, além da certificação escolar, ferramentas concretas para pensar em autonomia financeira e novas oportunidades de trabalho é motivo de grande orgulho para a Secretaria de Educação. Investir em EJA é reconhecer que a educação não tem prazo de validade, e iniciativas como essa mostram que estamos comprometidos em oferecer aos nossos alunos um aprendizado que dialoga com os desafios reais do mundo do trabalho”, diz.
Oportunidades no mercado
Para Maria Aparecida Gibrail, Diretora de Fomento ao Comércio e Serviços da Prefeitura de Jundiaí, o mutirão do Emprega+ preparado especialmente para esses alunos representa uma oportunidade não apenas para aqueles que buscam o primeiro emprego, mas também aqueles que buscam a recolocação no mercado de trabalho. “A realização desse mutirão exclusivo para os alunos demonstra o compromisso da Prefeitura de Jundiaí e dos parceiros em criar oportunidades concretas para a população. Mais do que oferecer vagas, a iniciativa possibilitou o contato direto entre candidatos e empresas, beneficiando tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais que desejam se recolocar no mercado de trabalho. Esse tipo de ação fortalece a inclusão produtiva e contribui para o desenvolvimento econômico do município”, comenta.
Salvo a oportunidade para o mercado formal, o Sebrae-SP também esteve presente realizando atendimentos para esclarecimentos e orientações sobre abertura e regularização do CNPJ. “Quisemos mostrar aos alunos que o empreendedorismo pode ser um caminho viável para a geração de renda e realização profissional. Por isso, disponibilizamos atendimentos voltados à abertura e regularização do MEI, esclarecendo dúvidas e orientando aqueles que já possuem um negócio ou desejam empreender. Muitas vezes, uma simples orientação faz toda a diferença para que a pessoa comece suas atividades de forma regularizada, tenha acesso aos benefícios da formalização e consiga planejar o crescimento do seu empreendimento com mais segurança”, finaliza Marcelo.