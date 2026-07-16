Entre os principais temas debatidos estiveram projetos das áreas de Mobilidade, Saúde, Segurança e Esporte, com foco na execução das ações. Para o prefeito Gustavo Martinelli, o acompanhamento permanente dos projetos é essencial para garantir investimentos que impactem a qualidade de vida da população. “Estamos planejando Jundiaí para os próximos anos, com investimentos que fortalecem a infraestrutura da cidade e melhoram os serviços oferecidos à população. São equipamentos de saúde mais modernos e estruturados, complexos esportivos revitalizados e obras de mobilidade que contribuem para o desenvolvimento de Jundiaí de forma planejada e responsável”, diz Martinelli.

A Prefeitura de Jundiaí realizou, no início desta semana, mais uma reunião de monitoramento dos projetos prioritários da gestão. O encontro reuniu equipes técnicas e secretários municipais para acompanhar o andamento de obras estruturantes e de melhorias em equipamentos públicos, garantindo o cumprimento dos cronogramas e o alinhamento das próximas etapas.

Na área de Mobilidade, entre os destaques, estiveram o início das obras de revitalização do Terminal Vila Rami, iniciado no começo deste mês, a publicação da licitação para a reforma do Terminal Novo Horizonte, o acompanhamento das obras de transposição da rodovia Anhanguera e a instalação de novos abrigos de ônibus. Também foram discutidas as adequações viárias em diferentes regiões da cidade, além do andamento de projetos de pavimentação, drenagem e melhorias no sistema viário, na área de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Na Saúde, o monitoramento contemplou o avanço das obras das UBSs Rio Acima, Tamoio, Maringá e Ivoturucaia, além do acompanhamento das intervenções na UBS Guanabara e da implantação do Ambulatório de Especialidades e Pronto Atendimento da Vila Progresso. Também estiveram em pauta iniciativas de inovação, como a teleconsulta, novos sistemas para qualificar o atendimento à população e o andamento do Centro Integrado Girassóis.

Na Segurança Pública, foram acompanhados os processos para aquisição de novas viaturas da Guarda Municipal, a implantação do Projeto Sentinela que contempla a instalação de 15 novas torres de monitoramento em pontos estratégicos da cidade e o avanço da modernização do Centro de Operações e Inteligência (COI), fortalecendo a estrutura operacional e a capacidade de prevenção e resposta das forças de segurança.