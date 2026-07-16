A Prefeitura de Jundiaí realizou, no início desta semana, mais uma reunião de monitoramento dos projetos prioritários da gestão. O encontro reuniu equipes técnicas e secretários municipais para acompanhar o andamento de obras estruturantes e de melhorias em equipamentos públicos, garantindo o cumprimento dos cronogramas e o alinhamento das próximas etapas.
Entre os principais temas debatidos estiveram projetos das áreas de Mobilidade, Saúde, Segurança e Esporte, com foco na execução das ações. Para o prefeito Gustavo Martinelli, o acompanhamento permanente dos projetos é essencial para garantir investimentos que impactem a qualidade de vida da população. “Estamos planejando Jundiaí para os próximos anos, com investimentos que fortalecem a infraestrutura da cidade e melhoram os serviços oferecidos à população. São equipamentos de saúde mais modernos e estruturados, complexos esportivos revitalizados e obras de mobilidade que contribuem para o desenvolvimento de Jundiaí de forma planejada e responsável”, diz Martinelli.
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Na área de Mobilidade, entre os destaques, estiveram o início das obras de revitalização do Terminal Vila Rami, iniciado no começo deste mês, a publicação da licitação para a reforma do Terminal Novo Horizonte, o acompanhamento das obras de transposição da rodovia Anhanguera e a instalação de novos abrigos de ônibus. Também foram discutidas as adequações viárias em diferentes regiões da cidade, além do andamento de projetos de pavimentação, drenagem e melhorias no sistema viário, na área de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Na Saúde, o monitoramento contemplou o avanço das obras das UBSs Rio Acima, Tamoio, Maringá e Ivoturucaia, além do acompanhamento das intervenções na UBS Guanabara e da implantação do Ambulatório de Especialidades e Pronto Atendimento da Vila Progresso. Também estiveram em pauta iniciativas de inovação, como a teleconsulta, novos sistemas para qualificar o atendimento à população e o andamento do Centro Integrado Girassóis.
Na Segurança Pública, foram acompanhados os processos para aquisição de novas viaturas da Guarda Municipal, a implantação do Projeto Sentinela que contempla a instalação de 15 novas torres de monitoramento em pontos estratégicos da cidade e o avanço da modernização do Centro de Operações e Inteligência (COI), fortalecendo a estrutura operacional e a capacidade de prevenção e resposta das forças de segurança.
Na área de Esporte, as equipes acompanharam o andamento das revitalizações dos complexos esportivos municipais, com destaque para as obras no CECE Dr. Nicolino de Lucca (Bolão), CECE Romão de Souza, além de melhorias em quadras, piscinas e demais equipamentos esportivos.
O secretário adjunto de Governo, João Amílcar, lembrou que todas as secretarias participam das reuniões de monitoramento dos projetos prioritários e ressaltou que esse acompanhamento permite eficiência na execução das ações. “O acompanhamento dos projetos demonstra o compromisso da gestão com resultados e com a melhoria dos serviços públicos. Sabemos que as obras exigem planejamento e podem enfrentar imprevistos ao longo da execução. Por isso, esse diálogo entre as equipes técnicas e os secretários é fundamental para garantir o andamento das entregas”, afirmou.