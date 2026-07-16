As obras de modernização da Linha 7-Rubi terão continuidade neste domingo (19), com intervenções na infraestrutura do sistema de sinalização entre as estações Perus e Franco da Rocha. Para a execução dos trabalhos, das 8h às 18h, os trens circularão com restrição de velocidade entre as estações Perus e Franco da Rocha. Durante o período, o tempo de viagem da linha terá um acréscimo aproximado de 10 minutos. Os intervalos entre os trens permanecerão os mesmos praticados habitualmente aos domingos.

A TIC Trens orienta os passageiros a ficarem atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.

As intervenções integram o conjunto de ações contínuas de modernização da Linha 7-Rubi, vinculadas ao avanço das obras do projeto TIC Eixo Norte, com foco na confiabilidade operacional e na melhoria da infraestrutura ferroviária. O trajeto da linha, que liga a capital paulista a Jundiaí, é a base operacional dos três serviços do projeto TIC Eixo Norte.