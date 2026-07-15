Mensagens relatando que um suposto homem se passando por agente de combate à dengue da Prefeitura de Jundiaí para cometer furtos em residências do município foram compartilhadas em diversos grupos de mensagens instantâneas e em redes sociais nesta quarta-feira (15).

De acordo com a Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, as informações são falsas e a mesma mensagem está circulando em diferentes municípios da região, utilizando a mesma fotografia e alterando apenas o nome da cidade mencionada no conteúdo, sem qualquer comprovação de que os fatos tenham ocorrido em Jundiaí.

A Prefeitura informa que “as ações de combate à dengue realizadas no município são executadas exclusivamente por agentes devidamente uniformizados, identificados com crachá funcional e vinculados às equipes da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), seguindo cronogramas e estratégias definidos oficialmente”.