Mensagens relatando que um suposto homem se passando por agente de combate à dengue da Prefeitura de Jundiaí para cometer furtos em residências do município foram compartilhadas em diversos grupos de mensagens instantâneas e em redes sociais nesta quarta-feira (15).
De acordo com a Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, as informações são falsas e a mesma mensagem está circulando em diferentes municípios da região, utilizando a mesma fotografia e alterando apenas o nome da cidade mencionada no conteúdo, sem qualquer comprovação de que os fatos tenham ocorrido em Jundiaí.
A Prefeitura informa que “as ações de combate à dengue realizadas no município são executadas exclusivamente por agentes devidamente uniformizados, identificados com crachá funcional e vinculados às equipes da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), seguindo cronogramas e estratégias definidos oficialmente”.
Em caso de dúvida sobre a identidade de agentes municipais ou sobre ações de combate à dengue, a orientação aos moradores é para que entrem em contato com os canais oficiais da Prefeitura antes de permitir o acesso ao imóvel. Situações suspeitas também devem ser comunicadas imediatamente à Guarda Municipal de Jundiaí ou à Polícia Militar.
A Prefeitura reforça ainda “a importância de não compartilhar mensagens sem verificar a veracidade das informações. A disseminação de notícias falsas pode causar desinformação, insegurança e prejudicar o trabalho desenvolvido pelos órgãos públicos”.