15 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Prefeitura alerta sobre fake news de falsos agentes da dengue

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Situações suspeitas devem ser comunicadas imediatamente à Guarda Municipal de Jundiaí ou à Polícia Militar
Situações suspeitas devem ser comunicadas imediatamente à Guarda Municipal de Jundiaí ou à Polícia Militar

Mensagens relatando que um suposto homem se passando por agente de combate à dengue da Prefeitura de Jundiaí para cometer furtos em residências do município foram compartilhadas em diversos grupos de mensagens instantâneas e em redes sociais nesta quarta-feira (15).

De acordo com a Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, as informações são falsas e a mesma mensagem está circulando em diferentes municípios da região, utilizando a mesma fotografia e alterando apenas o nome da cidade mencionada no conteúdo, sem qualquer comprovação de que os fatos tenham ocorrido em Jundiaí.

A Prefeitura informa que “as ações de combate à dengue realizadas no município são executadas exclusivamente por agentes devidamente uniformizados, identificados com crachá funcional e vinculados às equipes da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), seguindo cronogramas e estratégias definidos oficialmente”.

Em caso de dúvida sobre a identidade de agentes municipais ou sobre ações de combate à dengue, a orientação aos moradores é para que entrem em contato com os canais oficiais da Prefeitura antes de permitir o acesso ao imóvel. Situações suspeitas também devem ser comunicadas imediatamente à Guarda Municipal de Jundiaí ou à Polícia Militar.

A Prefeitura reforça ainda “a importância de não compartilhar mensagens sem verificar a veracidade das informações. A disseminação de notícias falsas pode causar desinformação, insegurança e prejudicar o trabalho desenvolvido pelos órgãos públicos”.

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