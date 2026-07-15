A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Jundiaí e Região, promove uma campanha para conscientizar empresários, colaboradores do comércio e a população de modo geral sobre a importância de se tornarem doadores de sangue.

A doação de sangue é gratuita, simples, segura e salva vidas. Todos os dias, hospitais e unidades de saúde dependem de doações para atender pacientes em cirurgias, tratamentos, emergências e diversas outras situações em que a transfusão de sangue é indispensável. A iniciativa da CDL reforça a importância da doação, onde cada pessoa colabora para a manutenção dos estoques de sangue, além de garantir que o atendimento à população não seja comprometido.

Para o presidente da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, o comércio possui uma forte capacidade de mobilização e pode inspirar atitudes que façam a diferença na vida das pessoas. “O comércio está presente no dia a dia da população e tem um enorme potencial para mobilizar pessoas em torno de boas causas. Um gesto que leva poucos minutos pode representar esperança para quem enfrenta um momento difícil e depende da doação para continuar o tratamento ou superar uma emergência”, afirma.

Doação