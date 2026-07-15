A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Jundiaí promove no dia 24 de julho um debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A iniciativa celebra os 35 anos da Lei de Cotas, comemorados neste mês de julho.

O evento será realizado a partir das 14h, na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí, e reunirá especialistas de diferentes áreas para uma conversa enriquecedora sobre desafios, avanços e perspectivas. Para participar é necessário realizar inscrição on-line por meio de formulário eletrônico (CLICA AQUI).

O debate é organizado pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e conta com apoio das Comissões da Advocacia Empresarial, da Advocacia Trabalhista e Cultural.