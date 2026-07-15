15 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

Supermercado abre mais de 200 vagas em Jundiaí e região

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As vagas são para atuação nas cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Votorantim e Sorocaba
As vagas são para atuação nas cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Votorantim e Sorocaba

Uma rede de supermercados com sede em Jundiaí está com mais de 200 vagas de emprego abertas para unidades da região. As oportunidades são para as áreas de caixa, açougue, hortifruti, padaria, reposição e frios. Não é necessário comprovar experiência.

As vagas são para atuação nas cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Votorantim e Sorocaba. Entre os benefícios estão a contratação por regime CLT, catão-alimentação, participação nos lucros, convênio odontológico, e descontos em compras.

A seleção será realizada ao longo deste mês. Os interessados podem entrar em contato por meio do número (11) 99422-6487 ou encaminhar currículo para o e-mail trabalheconosco@smboa.com.br.

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