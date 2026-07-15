O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (15) um novo recorde de frio neste ano. Os termômetros marcaram 1,3°C em Campos do Jordão, a menor temperatura observada no território paulista desde o início do ano. Jundiaí registrou 7° em algumas regiões do município. De acordo com o Climatempo, a partir desta quinta-feira (16) a massa de ar frio que atua sobre o Estado começará a perder intensidade e esse fator favorecerá a elevação gradual das temperaturas nos próximos dias.

Mesmo diante desta previsão, Jundiaí manterá a Operação Noites Frias até o dia 31 de agosto. Em um mês de atividades, a estrutura montada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mantém o atendimento com equipes mobilizadas 24 horas por dia para realizar abordagens, oferecer acolhimento e garantir o funcionamento da rede durante o período de inverno.

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