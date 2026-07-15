O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (15) um novo recorde de frio neste ano. Os termômetros marcaram 1,3°C em Campos do Jordão, a menor temperatura observada no território paulista desde o início do ano. Jundiaí registrou 7° em algumas regiões do município. De acordo com o Climatempo, a partir desta quinta-feira (16) a massa de ar frio que atua sobre o Estado começará a perder intensidade e esse fator favorecerá a elevação gradual das temperaturas nos próximos dias.
Mesmo diante desta previsão, Jundiaí manterá a Operação Noites Frias até o dia 31 de agosto. Em um mês de atividades, a estrutura montada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mantém o atendimento com equipes mobilizadas 24 horas por dia para realizar abordagens, oferecer acolhimento e garantir o funcionamento da rede durante o período de inverno.
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Até o momento, já foram ofertadas 2.115 pernoites. A taxa média de ocupação dos espaços foi de 67%, com pico de 75% entre os dias 19 e 24 de junho. Os atendimentos também já resultaram na oferta de 4.230 refeições, na entrega de 706 cobertas descartáveis e de 191 mantas térmicas, além da realização de 726 atendimentos técnicos, onde são construídos os planos de acompanhamento de cada pessoa atendida.
Acolhimento
Pessoas em situação de vulnerabilidade podem ser acolhidas em Jundiaí e precisam ser informadas dos serviços ofertados no município. A população pode colaborar acionando o Serviço Especializado de Abordagem (Seas) pelo Whatsapp (11)98531-0146, disponível 34 horas por dia, para informar que necessitem de abordagem e encaminhamento pela equipe técnica.
Orientações
O frio extremo provoca a queda de temperatura corporal e o clima seco exige ainda mais cuidado com o corpo. Até os pets precisam de atenção e algumas dicas ajudam a evitar problemas diante das baixas temperaturas. Sempre que possível:
- Mantenha-se bem agasalhado e evitar exposição prolongada ao frio;
- Beba água, mesmo com a redução da sensação de sede;
- Redobre os cuidados com crianças e idosos;
- Abrigue os animais domésticos durante as noites mais frias, ofertando cobertas e locais quentes;
- Ventile o ambiente sempre que utilizar aquecedores;
- Locais fechados não devem ser aquecidos com churrasqueiras, latas com fogo ou outros meios improvisados;
- Evite banhos muito quentes e prolongados favorece a hidratação da pele.