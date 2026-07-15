15 de julho de 2026
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JOGOS PARALÍMPICOS

Atletas do Peama conquistam 115 medalhas na seletiva regional

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Os atletas classificados em 1° e 2° lugar em suas respectivas provas garantiram vaga para a final estadual da disputa
Os atletas classificados em 1° e 2° lugar em suas respectivas provas garantiram vaga para a final estadual da disputa

As equipes de atletismo e natação do Time Jundiaí / Peama (Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas) se destacaram e conquistaram 115 medalhas na seletiva da 8ª Região dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp). 

A competição foi realizada no último final de semana no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Foram 66 medalhas de ouro, 35 de prata e 14 de bronze, consolidando o trabalho desenvolvido pela equipe técnica e pelos atletas apoiados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

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Medalhas

No sábado (11), a equipe de atletismo, com 17 integrantes, conquistou 43 medalhas, sendo 20 de ouro, 15 de prata e 8 de bronze. Com o resultado, Jundiaí encerrou a competição na terceira colocação geral no masculino e na sexta posição no feminino. Já no domingo (12), foi a vez dos 19 atletas da natação conquistarem 72 medalhas, sendo 46 de ouro, 20 de prata e 6 de bronze, garantindo o título de campeã geral tanto no masculino quanto no feminino.

Final estadual

Com os resultados obtidos nos Jogos Paralímpicos do Estado, os atletas do Peama classificados em primeiro e segundo lugar em suas respectivas provas garantiram vaga para a final estadual da disputa, prevista para acontecer em agosto. A competição reunirá os melhores atletas classificados nas seletivas realizadas em todas as regiões do estado.

Segundo a diretora do Departamento de Esporte Adaptado, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento, o balanço positivo da participação do Peama nos Jogos vai além da expressiva quantidade de medalhas conquistadas. “No atletismo, o Cristian Ribera e o Altair Marangne superaram suas melhores marcas pessoais. Já na natação, o programa da Prefeitura de Jundiaí ficou em primeiro no geral no masculino e no feminino. Também vale destacar a excelente performance do nadador Alessandro Alexandrino dos Santos. Ele completou suas últimas provas oficiais com chave de ouro, conquistando quatro medalhas de ouro, além de uma prata no revezamento”, destacou.  

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