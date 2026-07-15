A partir de 1º de agosto, os 645 municípios paulistas poderão participar do novo ciclo do Programa Município VerdeAzul (PMVA), iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) que oferece orientação técnica e reconhecimento às cidades com melhores práticas ambientais. No último ciclo, 98 prefeituras receberam certificação e 92 foram qualificadas – resultado que evidencia o avanço da gestão ambiental no Estado, apoiada por uma ferramenta que vai além de um ranking: é um roteiro estruturado para planejar, executar e dar visibilidade a políticas públicas sustentáveis.
O programa estimula que as políticas ambientais façam parte do planejamento das administrações municipais. A iniciativa acompanha a evolução das ações desenvolvidas pelas prefeituras e valoriza experiências que podem servir de referência para outras cidades paulistas.
Ao longo do ciclo anual, as administrações municipais desenvolvem e comprovam ações relacionadas a temas como mudanças climáticas, educação ambiental, saneamento básico, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, recursos hídricos, qualidade do ar, governança ambiental e zoneamento ecológico-econômico.
Embora o ciclo tenha início em agosto, muitas das ações avaliadas pelo programa já fazem parte da rotina das prefeituras. São iniciativas realizadas no dia a dia da administração municipal, seja em razão da legislação vigente, das recomendações dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, ou da participação em outros projetos e políticas públicas. O PMVA organiza essas ações, orienta os municípios e permite que os resultados sejam avaliados de forma estruturada.
“O Programa Município VerdeAzul não é apenas um ranking. Ele é uma ferramenta de planejamento e apoio técnico que ajuda os municípios a organizarem suas políticas ambientais, identificarem oportunidades de aprimoramento e fortalecerem ações permanentes em benefício da população. Muitas vezes, as cidades já desenvolvem iniciativas importantes e o programa contribui para dar visibilidade, organização e continuidade a esse trabalho”, afirma Márcia Itani, diretora de Planejamento Ambiental da Semil.
Como participar
A participação no PMVA é voluntária e está aberta aos 645 municípios paulistas. Não há um período específico para adesão. O Termo de Adesão pode ser solicitado pelas prefeituras diretamente à equipe do Programa Município VerdeAzul e permanece válido durante toda a gestão municipal que realizou a assinatura, pelo período de quatro anos.
Após o contato da prefeitura, a coordenação do programa encaminha o documento e as orientações necessárias para participação. No Termo de Adesão, o(a) prefeito(a) indica um interlocutor e um suplente, que passam a atuar como representantes oficiais do município junto à Semil.
Esses representantes acompanham as atividades do programa, recebem orientações técnicas e contam com o suporte da equipe do PMVA para a realização das ações previstas e para o envio das comprovações pelo sistema eletrônico da secretaria.
Atualmente, 461 municípios paulistas já ratificaram o compromisso de desenvolver ações voltadas à melhoria da qualidade ambiental e ao desenvolvimento sustentável local.
Como funciona a avaliação
O programa é formado por 52 tarefas distribuídas em dez diretivas temáticas: Governança Ambiental; Adaptação às Mudanças Climáticas; Educação Ambiental; Saneamento Básico (água, esgoto e drenagem); Resíduos Sólidos; Qualidade do Ar e Mitigação de Gases de Efeito Estufa; Biodiversidade; Arborização Urbana; Recursos Hídricos; e Zoneamento Ecológico-Econômico.
Em cada diretiva, o município pode obter de zero a dez pontos, totalizando 100 pontos. Também podem ocorrer descontos de até 20 pontos em razão de passivos ambientais, como obrigações legais decorrentes de infrações ambientais lavradas em nome do município, além da avaliação de aspectos relacionados aos aterros sanitários, transbordo de resíduos sólidos e coleta e tratamento de esgoto.
A pontuação final de cada município define o Ranking Ambiental Paulista, divulgado anualmente pelo programa.
Resultados
No ciclo 2024/2025, 347 municípios participaram efetivamente do PVMA, com o envio da documentação comprobatória das ações realizadas. Os dados mostram avanços na estruturação das políticas ambientais locais: 303 municípios informaram possuir estrutura com atribuição específica de gestão ambiental; 224 contam com Conselho Municipal de Meio Ambiente paritário em funcionamento; e 249 aderiram formalmente a alguma solução regionalizada para questões ambientais.
Entre as áreas avaliadas pelo programa, o saneamento e a gestão de resíduos estão entre os temas com maior presença nas administrações municipais. No último ciclo, 288 municípios declararam possuir Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico, enquanto 268 apresentaram Plano Municipal ou Regional de Resíduos Sólidos. Além disso, 237 cidades realizam programas municipais de coleta seletiva.
As ações relacionadas às mudanças climáticas também vêm ganhando espaço nas políticas locais. Do total de participantes, 195 municípios realizaram ações de adaptação às mudanças climáticas em áreas de risco sob administração municipal, em consonância com a Defesa Civil do Estado, e 56 possuem Plano de Adaptação e Resiliência Climática. Outros 170 municípios desenvolveram ações educativas sobre mudanças climáticas ou Redução de Riscos e Desastres (RRD) no ensino fundamental.
Na área de conservação ambiental, 163 municípios declararam possuir Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e/ou Cerrado, enquanto 138 executam políticas de incentivo à conservação, restauração ou adoção de soluções baseadas na natureza.
Certificação e premiações
Além de orientar as políticas públicas municipais, o desempenho no Ranking Ambiental Paulista permite o reconhecimento das cidades com melhores resultados.
Os municípios que alcançam pontuação igual ou superior a 75 pontos recebem o Certificado Município VerdeAzul, concedido pela Semil como reconhecimento da qualidade da gestão ambiental municipal.
O programa ainda concede o Prêmio Governador André Franco Montoro ao primeiro colocado de cada um dos cinco grupos de municípios, definidos conforme a faixa populacional.
No ciclo 2024/2025, 98 municípios alcançaram pontuação para receber o Certificado Município VerdeAzul e 92 foram classificados como Qualificados, com notas entre 50 e 74,99 pontos. Os municípios de Vista Alegre do Alto, Severínia, São Roque, Araraquara e São Paulo obtiveram a melhor colocação em seus respectivos grupos populacionais e receberam o Prêmio Governador André Franco Montoro.
O ciclo 2025/2026 segue em andamento até 31 de julho. O resultado será divulgado entre novembro e dezembro, durante o Evento de Certificação PMVA 2026.
Contato
Para solicitar adesão ao Programa Município VerdeAzul, obter informações ou esclarecer dúvidas, os municípios podem entrar em contato com a coordenação do PMVA:
Telefone: (11) 3133-4186
E-mail: municipioverdeazul@sp.gov.br