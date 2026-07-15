A partir de 1º de agosto, os 645 municípios paulistas poderão participar do novo ciclo do Programa Município VerdeAzul (PMVA), iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) que oferece orientação técnica e reconhecimento às cidades com melhores práticas ambientais. No último ciclo, 98 prefeituras receberam certificação e 92 foram qualificadas – resultado que evidencia o avanço da gestão ambiental no Estado, apoiada por uma ferramenta que vai além de um ranking: é um roteiro estruturado para planejar, executar e dar visibilidade a políticas públicas sustentáveis.

O programa estimula que as políticas ambientais façam parte do planejamento das administrações municipais. A iniciativa acompanha a evolução das ações desenvolvidas pelas prefeituras e valoriza experiências que podem servir de referência para outras cidades paulistas.

Ao longo do ciclo anual, as administrações municipais desenvolvem e comprovam ações relacionadas a temas como mudanças climáticas, educação ambiental, saneamento básico, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, recursos hídricos, qualidade do ar, governança ambiental e zoneamento ecológico-econômico.