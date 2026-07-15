Segundo o pneumologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Eduardo Leme, o clima seco, associado à presença de poeira, fumaça, pólen, ácaros e outros poluentes, desencadeia processos inflamatórios nas vias respiratórias. "Ao serem inalados, esses poluentes irritam e ressecam as mucosas, aumentando a ocorrência de problemas como rinite, faringite, bronquite crônica e asma brônquica", explica. Na pele, o ressecamento também pode intensificar irritações e agravar doenças dermatológicas.

O período de inverno, marcado pelas baixas temperaturas, baixa umidade do ar e aumento da concentração de poluentes, exige atenção redobrada com a saúde. Nessas condições, as mucosas das vias respiratórias e a pele ficam mais suscetíveis ao ressecamento e à irritação, favorecendo o surgimento ou agravamento de diversas doenças.

Entre os sintomas mais frequentes estão tosse, coriza, irritação no nariz e na garganta, aumento da produção de secreções, chiado no peito e desconforto respiratório. Em alguns casos, o ressecamento nasal pode até favorecer pequenos sangramentos. Já na pele, os sinais mais comuns são vermelhidão, coceira e irritação.

A prevenção passa por medidas simples, como manter a hidratação adequada, evitar exposição prolongada a ambientes com fumaça ou poeira, umidificar os ambientes quando necessário e reforçar os cuidados com a pele. "A umidade relativa do ar considerada adequada para a saúde varia entre 30% e 80%. Quando os índices ficam abaixo de 30%, os riscos aumentam significativamente, principalmente para o sistema respiratório", destaca o especialista do HSV.

Embora muitos sintomas sejam leves, é importante buscar atendimento médico quando houver piora do quadro respiratório, falta de ar, cansaço excessivo ou agravamento de doenças preexistentes, como asma e bronquite crônica. "Mesmo quando o céu parece limpo, o ar pode estar seco e com alta concentração de poluentes. Por isso, os cuidados devem ser mantidos durante todo o período de estiagem", orienta Eduardo.