Medicamentos vencidos ou que não serão mais utilizados não devem ser descartados no lixo comum, na pia ou no vaso sanitário. A orientação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que esses produtos sejam entregues em pontos de coleta apropriados, como farmácias, drogarias participantes da logística reversa e unidades de saúde habilitadas. O descarte correto reduz o risco de contaminação do solo e da água e evita acidentes domésticos e intoxicações.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os princípios ativos presentes nos medicamentos podem permanecer no ambiente quando descartados de forma inadequada, já que muitos deles não são totalmente eliminados pelos sistemas convencionais de tratamento de esgoto. A OMS também alerta que o gerenciamento adequado dos resíduos de medicamentos é uma medida importante para a proteção da saúde pública e do meio ambiente.

Onde descartar

Medicamentos vencidos, sobras de tratamentos e produtos em desuso podem ser entregues em: