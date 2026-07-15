Medicamentos vencidos ou que não serão mais utilizados não devem ser descartados no lixo comum, na pia ou no vaso sanitário. A orientação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que esses produtos sejam entregues em pontos de coleta apropriados, como farmácias, drogarias participantes da logística reversa e unidades de saúde habilitadas. O descarte correto reduz o risco de contaminação do solo e da água e evita acidentes domésticos e intoxicações.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os princípios ativos presentes nos medicamentos podem permanecer no ambiente quando descartados de forma inadequada, já que muitos deles não são totalmente eliminados pelos sistemas convencionais de tratamento de esgoto. A OMS também alerta que o gerenciamento adequado dos resíduos de medicamentos é uma medida importante para a proteção da saúde pública e do meio ambiente.
Onde descartar
Medicamentos vencidos, sobras de tratamentos e produtos em desuso podem ser entregues em:
- farmácias e drogarias que participam do sistema de logística reversa;
- Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que recebem esse tipo de resíduo;
- outros pontos de coleta habilitados pelos municípios.
Antes de levar o medicamento para descarte, a recomendação é mantê-lo na embalagem original sempre que possível, facilitando sua identificação. Caixas de papelão e bulas podem ser descartadas separadamente conforme a orientação da coleta seletiva do município.
O que não deve ser feito
Especialistas orientam que medicamentos não sejam descartados:
- no lixo comum;
- na pia;
- no vaso sanitário;
- em terrenos ou áreas abertas.
Quando isso ocorre, substâncias químicas podem atingir o solo, rios, reservatórios e lençóis freáticos, além de oferecer risco para animais e pessoas que tenham contato com esses resíduos.
O que pode ser descartado
Os pontos de coleta recebem diferentes tipos de medicamentos de uso domiciliar, como:
- comprimidos e cápsulas;
- xaropes;
- pomadas e cremes;
- frascos com medicamentos líquidos;
- cartelas (blisters);
- medicamentos controlados vencidos ou em desuso.
Em alguns casos, seringas, agulhas e outros materiais perfurocortantes possuem fluxo específico de descarte. A orientação é consultar previamente a unidade de saúde antes de levá-los.
O que acontece após a coleta
Após serem entregues nos pontos de recebimento, os medicamentos são separados e armazenados conforme as normas sanitárias. Em seguida, são recolhidos por empresas especializadas e encaminhados para tratamento e destinação final ambientalmente adequada, conforme a legislação vigente. Esse processo faz parte do sistema de logística reversa de medicamentos implementado no país.
Cuidados para evitar o desperdício
Além do descarte correto, a Secretaria da Saúde recomenda alguns cuidados para reduzir o acúmulo de medicamentos em casa:
- verificar periodicamente a data de validade;
- armazenar os medicamentos em local seco, protegido da luz e fora do alcance de crianças;
- utilizar os medicamentos apenas com orientação de um profissional de saúde;
- evitar interromper tratamentos por conta própria;
- não compartilhar medicamentos com outras pessoas.