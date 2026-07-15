A taxa média de juros do empréstimo pessoal cobrada pelos principais bancos chegou a 8,50% ao mês em julho, acréscimo de 0,14 ponto percentual em comparação com o mês anterior. A taxa de juros equivalente ao ano é de 166,12%.

Os dados são da pesquisa mensal realizada pela Fundação Procon-SP, com coleta de preços no dia 2 de julho de 2026 junto às seis principais instituições do setor. Enquanto a maioria manteve as suas taxas, um banco reajustou os juros de 8,02% para 8,83% ao mês.

Os indicadores observam as taxas mínimas para pessoas físicas que realizem um contrato de empréstimo pessoal por 12 meses. Já em relação ao cheque especial, é sobre o uso no período de 30 dias.