15 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EMPRÉSTIMO PESSOAL

Levantamento Procon: taxa média de juros sobe para 8,50% ao mês

Por Redação | Procon-SP
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
José Cruz / Agência Brasil
Levantamento foi feito junto a seis grandes bancos que atuam no Estado de São Paulo e oferecem a modalidade de crédito
Levantamento foi feito junto a seis grandes bancos que atuam no Estado de São Paulo e oferecem a modalidade de crédito

A taxa média de juros do empréstimo pessoal cobrada pelos principais bancos chegou a 8,50% ao mês em julho, acréscimo de 0,14 ponto percentual em comparação com o mês anterior. A taxa de juros equivalente ao ano é de 166,12%.

Os dados são da pesquisa mensal realizada pela Fundação Procon-SP, com coleta de preços no dia 2 de julho de 2026 junto às seis principais instituições do setor. Enquanto a maioria manteve as suas taxas, um banco reajustou os juros de 8,02% para 8,83% ao mês.

Os indicadores observam as taxas mínimas para pessoas físicas que realizem um contrato de empréstimo pessoal por 12 meses. Já em relação ao cheque especial, é sobre o uso no período de 30 dias.

Veja a pesquisa completa em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/07/RTTXJUROS-07.26.pdf

Teto do cheque especial

No caso do cheque especial, a taxa média permaneceu em 8% ao mês, sem alterações em relação ao mês anterior. Todos os bancos pesquisados praticaram a mesma taxa. No equivalente anual, o índice corresponde a 151,82% ao ano.

O Procon-SP reforça que o Banco Central, por meio da Resolução nº 4.765/2019, limitou os juros do cheque especial para pessoa física em 8% ao mês, medida vigente desde janeiro de 2020.

O Procon-SP orienta que o consumidor deve manter cautela e utilizar essas linhas de crédito apenas em situações emergenciais ou para substituir dívidas com juros mais altos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários