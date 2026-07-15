A taxa média de juros do empréstimo pessoal cobrada pelos principais bancos chegou a 8,50% ao mês em julho, acréscimo de 0,14 ponto percentual em comparação com o mês anterior. A taxa de juros equivalente ao ano é de 166,12%.
Os dados são da pesquisa mensal realizada pela Fundação Procon-SP, com coleta de preços no dia 2 de julho de 2026 junto às seis principais instituições do setor. Enquanto a maioria manteve as suas taxas, um banco reajustou os juros de 8,02% para 8,83% ao mês.
Os indicadores observam as taxas mínimas para pessoas físicas que realizem um contrato de empréstimo pessoal por 12 meses. Já em relação ao cheque especial, é sobre o uso no período de 30 dias.
Veja a pesquisa completa em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/07/RTTXJUROS-07.26.pdf
Teto do cheque especial
No caso do cheque especial, a taxa média permaneceu em 8% ao mês, sem alterações em relação ao mês anterior. Todos os bancos pesquisados praticaram a mesma taxa. No equivalente anual, o índice corresponde a 151,82% ao ano.
O Procon-SP reforça que o Banco Central, por meio da Resolução nº 4.765/2019, limitou os juros do cheque especial para pessoa física em 8% ao mês, medida vigente desde janeiro de 2020.
O Procon-SP orienta que o consumidor deve manter cautela e utilizar essas linhas de crédito apenas em situações emergenciais ou para substituir dívidas com juros mais altos.