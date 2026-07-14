A partir desta quarta-feira (15) o Maxi Shopping Jundiaí promove a aguardada Liquidação de Inverno – 96 horas de Máxima Loucura. Consumidores terão até domingo (19) para aproveitarem ofertas imperdíveis, descontos especiais e condições de pagamento facilitadas.

Durante os cinco dias de liquidação, as vitrines ganham um novo visual e o shopping entra no clima dos descontos. As lojas disponibilizarão oportunidades em calçados, vestuário, acessórios, cama, mesa e banho, eletroeletrônicos e diversos outros segmentos, oferecendo produtos de qualidade com preços que fazem valer cada compra.

Para não perder a promoção, as redes sociais do Maxi Shopping serão utilizadas para a divulgação das ofertas. "Essa é uma das épocas mais aguardadas pelos nossos clientes. Durante a liquidação, todos saem ganhando: o consumidor aproveita descontos especiais para fazer ótimos negócios, enquanto os lojistas renovam seus estoques, movimentando o comércio e oferecendo excelentes oportunidades de compra", destaca a gerente de marketing, Silvia Helena Orenga Sandoval.