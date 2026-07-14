A Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, iniciou a entrega de 1,5 mil conjuntos de novos uniformes para a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ). Além da nova identidade visual, o novo fardamento oferece aos agentes equipamentos de alto padrão, semelhantes aos utilizados por forças policiais internacionais, para que possam desempenhar suas funções com mais conforto, proteção e mobilidade.
Cada kit é composto por calça, camisa e blusa de frio, confeccionados com tecido de alta performance, com proteção UV, repelência à água e óleo e tratamento antibacteriano, garantindo conforto tanto no inverno quanto no verão. Segundo o comandante da GMJ, Cássio Nicola, os novos uniformes são um avanço para a GM. “A fabricante é líder do mercado nacional e internacional. Nossos guardas poderão desempenhar suas funções com mais conforto e proteção”, disse.
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A evolução do novo fardamento já é percebida pelos guardas que estão nas ruas. “Os novos uniformes nos dão grande conforto térmico e são mais leves. Com eles, os guardas de Jundiaí estão sendo mais valorizados, com isso temos melhores condições de trabalho”, comenta o GM Tadeu.
“O material da nova roupa é mais confortável e nos dá maior mobilidade”, emenda a guarda Juliana Rodrigues.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a Secretaria está investindo na melhoria das condições de trabalho dos agentes, com a aquisição dos uniformes, armamentos e viaturas. “Este fardamento alia inovação e alta tecnologia, consolidando uma nova identidade visual para a GMJ, no padrão das melhores forças policiais do mundo. É um produto de altíssima qualidade, para que nossos guardas possam promover ainda mais segurança à população”, destaca.
Resultados positivos
Os investimentos realizados em Jundiaí já refletem em bons resultados na segurança da população. Desde o ano passado, a cidade registra queda contínua nos índices de criminalidade, resultado de uma estratégia que combina tecnologia, integração entre as forças de segurança, inteligência e valorização da GM.
Entre os principais avanços estão a implantação do sistema de reconhecimento facial, a adesão aos programas estaduais ‘Muralha Paulista’ e I’nfocrim 4.0’, a integração ao sistema ‘Alerta Brasil’, da Polícia Rodoviária Federal, a criação do aplicativo ‘153 Jundiaí’ e da ‘Ronda Rural’, a instalação de torres de segurança em pontos estratégicos da cidade, além da Lei do Silêncio e de outras medidas que ampliaram a autonomia operacional da GM.
Para o prefeito Gustavo Martinelli: “O trabalho de qualidade começa antes mesmo da atuação nas ruas. Começa quando a administração valoriza quem cuida das pessoas, investindo em estrutura, equipamentos e condições dignas de trabalho. Esse foi um compromisso que assumimos e estamos colocando em prática. Uma Guarda valorizada presta um serviço ainda melhor e leva mais tranquilidade para toda a população”, afirma.