A Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, iniciou a entrega de 1,5 mil conjuntos de novos uniformes para a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ). Além da nova identidade visual, o novo fardamento oferece aos agentes equipamentos de alto padrão, semelhantes aos utilizados por forças policiais internacionais, para que possam desempenhar suas funções com mais conforto, proteção e mobilidade.

Cada kit é composto por calça, camisa e blusa de frio, confeccionados com tecido de alta performance, com proteção UV, repelência à água e óleo e tratamento antibacteriano, garantindo conforto tanto no inverno quanto no verão. Segundo o comandante da GMJ, Cássio Nicola, os novos uniformes são um avanço para a GM. “A fabricante é líder do mercado nacional e internacional. Nossos guardas poderão desempenhar suas funções com mais conforto e proteção”, disse.

LEIA MAIS: