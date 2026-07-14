14 de julho de 2026
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NOVOS NEGÓCIOS

Fens abre inscrições para empreendedores de Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Empreendedores de diferentes segmentos podem participar da Fens
Empreendedores de diferentes segmentos podem participar da Fens

A Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) de Jundiaí está com inscrições abertas para interessados em participar da próxima edição. Empreendedores interessados em ampliar a visibilidade das suas marcas, conquistar novos clientes e gerar negócios têm na Feira a oportunidade de expor seus produtos e serviços em um dos maiores eventos de fomento ao empreendedorismo da cidade. 

Empreendedores de diferentes segmentos podem participar da Fens, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital (CLICA AQUI).

Inscrições

Os interessados podem se inscrever gratuitamente. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedora (CLICA AQUI). O preenchimento do cadastro deve ser realizado dentro do prazo previsto e o interessado precisa acompanhar as orientações disponíveis no edital.

A Fens é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do eixo ‘+Negócios’, do programa ‘Desenvolve+’, e reúne milhares de visitantes e oferece um ambiente voltado à divulgação de empresas, geração de oportunidades comerciais e fortalecimento da economia local.

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