Com previsão da Umidade Relativa do Ar (URA) abaixo dos 30% para a próxima quinta-feira (16), autoridades sanitárias e da defesa civil alertam para o perigo dos riscos de incêndio por conta da vegetação seca. Apesar de não haver dados oficiais no número de focos neste semestre em Jundiaí, o alerta é sobre os impactos em terrenos onde há riscos de queimadas. Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, a combinação de calor, baixa umidade e falta de chuva aumenta os riscos de incêndios em áreas de vegetação.
“As áreas de mata são as que merecem mais atenção por conta de sua vegetação. A população não deve utilizar o fogo para limpeza de terrenos ou queima de lixo e restos de poda, não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas com vegetação e não soltar balões, prática que configura crime ambiental. A população também deve evitar qualquer atividade que possa gerar faíscas ou iniciar focos de incêndio em áreas de mata ou vegetação seca. Ao identificar fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência”, diz nota oficial.
Segundo a Guarda Municipal de Jundiaí, no primeiro semestre de 2026 foram registrados dois incêndios, mesmo número dos primeiros seis meses do ano passado. Em 2026, os atendimentos ocorreram numa mata nativa do bairro Terra Nova e em pastagem do Jardim Corrupira. Já em 2025, foram dois incêndios em pastagem – um no Vale dos Cebrantes e outro no Jardim Anhanguera.
LEIA MAIS:
- Frente fria derruba temperatura, mas tendência agora é de alta
- Mudanças climáticas colocam segurança hídrica em alerta
A orientação é que a população não utilize fogo para limpeza de terrenos ou queima de lixo e restos de poda. Também é importante não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias e evitar soltar balões, prática considerada crime e que pode provocar incêndios e danos à rede elétrica.
Saúde em alerta
Para além das queimadas, o tempo seco também compromete a hidratação natural das mucosas do organismo, principalmente das vias respiratórias, da boca e da pele. O pneumologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Dr. Eduardo Leme, explica que no período de inverno, além do clima frio e seco, há um aumento da concentração de poluentes na atmosfera, como poeira, fumaça, pólen e ácaros. A falta de chuva também favorece as queimadas, aumentando ainda mais a poluição do ar. Quando inalados, esses poluentes irritam as vias respiratórias e favorecem processos inflamatórios.
“Como consequência, aumenta a incidência e o agravamento de doenças como rinite, faringite, bronquite crônica e asma. A pele também sofre com o ressecamento, podendo apresentar irritação, coceira e vermelhidão. Quando surgem sintomas como falta de ar, chiado no peito, cansaço excessivo ou piora de doenças como asma e bronquite, é importante procurar atendimento médico", orienta o pneumologista.
O especialista também chama a atenção para outro fator que tem marcado o inverno paulista: o aumento da poluição atmosférica. Nos últimos dias, cidades como São Paulo registraram céu acinzentado devido à fumaça e à concentração de poluentes. Segundo o médico, mesmo quando essa camada não é visível, os riscos permanecem. De acordo com o pneumologista, a umidade relativa do ar considerada adequada para a saúde varia entre 30% e 80%. Quando os índices ficam abaixo de 30%, os efeitos do tempo seco tornam-se mais evidentes, especialmente para pessoas com doenças respiratórias, crianças e idosos.
“Em níveis inferiores a 20%, os impactos podem ser ainda mais intensos, aumentando o ressecamento das mucosas e o risco de complicações respiratórias. Nem sempre é possível enxergar a poluição. Mesmo com o céu aparentemente limpo, o ar pode estar seco e com alta concentração de partículas que irritam as vias respiratórias", alerta.
Como se proteger
Para enfrentar o período de baixa umidade, a Defesa Civil recomenda manter a hidratação, mesmo sem sentir sede, hidratar a pele e utilizar soro fisiológico para umidificar nariz e olhos. Também é importante manter os ambientes arejados, evitar exposição ao sol e atividades físicas entre 10h e 16h e redobrar os cuidados com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais de estimação.
Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência: Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros (193), Guarda Municipal (153) ou SAMU (192).