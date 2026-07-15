Com previsão da Umidade Relativa do Ar (URA) abaixo dos 30% para a próxima quinta-feira (16), autoridades sanitárias e da defesa civil alertam para o perigo dos riscos de incêndio por conta da vegetação seca. Apesar de não haver dados oficiais no número de focos neste semestre em Jundiaí, o alerta é sobre os impactos em terrenos onde há riscos de queimadas. Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, a combinação de calor, baixa umidade e falta de chuva aumenta os riscos de incêndios em áreas de vegetação.

“As áreas de mata são as que merecem mais atenção por conta de sua vegetação. A população não deve utilizar o fogo para limpeza de terrenos ou queima de lixo e restos de poda, não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas com vegetação e não soltar balões, prática que configura crime ambiental. A população também deve evitar qualquer atividade que possa gerar faíscas ou iniciar focos de incêndio em áreas de mata ou vegetação seca. Ao identificar fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência”, diz nota oficial.

Segundo a Guarda Municipal de Jundiaí, no primeiro semestre de 2026 foram registrados dois incêndios, mesmo número dos primeiros seis meses do ano passado. Em 2026, os atendimentos ocorreram numa mata nativa do bairro Terra Nova e em pastagem do Jardim Corrupira. Já em 2025, foram dois incêndios em pastagem – um no Vale dos Cebrantes e outro no Jardim Anhanguera.