Ao completar o primeiro mês de atividades, a Operação Noites Frias segue até o dia 31 de agosto em Jundiaí. Desde 1º de junho, a estrutura reforçada montada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), mantém atendimento ininterrupto, com equipes mobilizadas 24 horas por dia para realizar abordagens, oferecer acolhimento e garantir o funcionamento da rede durante o período de inverno.

Apesar da estrutura disponível, um dos principais desafios da operação continua sendo a recusa ao acolhimento. Durante esse primeiro mês foram registradas 81 desistências. Como o acolhimento não é compulsório, as equipes realizam orientação, apresentam os serviços disponíveis e respeitam a decisão de cada pessoa abordada, mantendo o acompanhamento sempre que possível.

O balanço de junho demonstra que a estrutura preparada para a operação ofereceu, até o momento, 2.115 pernoites. Como o trabalho é contínuo e baseado no acompanhamento dos casos, uma mesma pessoa pode utilizar o pernoite mais de uma vez. A taxa média de ocupação dos espaços foi de 67%, com pico de 75% entre os dias 19 e 24 de junho.