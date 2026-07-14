Ao completar o primeiro mês de atividades, a Operação Noites Frias segue até o dia 31 de agosto em Jundiaí. Desde 1º de junho, a estrutura reforçada montada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), mantém atendimento ininterrupto, com equipes mobilizadas 24 horas por dia para realizar abordagens, oferecer acolhimento e garantir o funcionamento da rede durante o período de inverno.
Apesar da estrutura disponível, um dos principais desafios da operação continua sendo a recusa ao acolhimento. Durante esse primeiro mês foram registradas 81 desistências. Como o acolhimento não é compulsório, as equipes realizam orientação, apresentam os serviços disponíveis e respeitam a decisão de cada pessoa abordada, mantendo o acompanhamento sempre que possível.
O balanço de junho demonstra que a estrutura preparada para a operação ofereceu, até o momento, 2.115 pernoites. Como o trabalho é contínuo e baseado no acompanhamento dos casos, uma mesma pessoa pode utilizar o pernoite mais de uma vez. A taxa média de ocupação dos espaços foi de 67%, com pico de 75% entre os dias 19 e 24 de junho.
Outro trabalho desenvolvido durante a operação é o recâmbio social. No período de operação, foram concedidas 58 passagens para pessoas que manifestaram interesse em retornar à cidade ou ao estado de origem, permitindo a retomada de vínculos familiares ou o acesso à rede de atendimento de seus municípios.
Os atendimentos também resultaram na oferta de 4.230 refeições, entre jantares e cafés da manhã, na entrega de 706 cobertas descartáveis, de 191 mantas térmicas e na realização de 726 atendimentos técnicos, fundamentais para avaliação das necessidades e construção dos planos de acompanhamento de cada pessoa atendida.
A rede de acolhimento é composta pelo Centro Pop, Casa de Passagem e abrigos parceiros, acionados conforme a necessidade. Além da oferta de pernoite, os atendimentos incluem alimentação, higiene, guarda de pertences, acompanhamento técnico e encaminhamentos para outros serviços públicos.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, destaca que a Operação Noites Frias vai além da oferta de vagas e depende da atuação integrada de diversas equipes. “A Operação Noites Frias é resultado de um trabalho articulado entre diferentes serviços que atuam de forma permanente e coordenada. O que garante a efetividade da operação é justamente essa integração entre abordagem social, acolhimento, vigilância socioassistencial, saúde, Guarda Municipal e entidades parceiras. Nossa prioridade é manter a rede preparada para responder rapidamente às demandas, assegurando atendimento qualificado e organização durante todo o período de inverno.”
A população pode colaborar acionando o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) pelo WhatsApp (11) 98531-0146, disponível 24 horas por dia, para informar situações que necessitem de abordagem e encaminhamento pela equipe técnica.