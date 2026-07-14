A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento que utiliza o mesmo número do CPF e tem validade em todo o país. Em fevereiro de 2032 o Registro Geral (RG) deixará de ser aceito, então a população tem até a data para obter a CIN. A emissão da primeira via é gratuita e pode ser solicitada pelo site ou aplicativo do Poupatempo, programa gerenciado pela Prodesp, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital de São Paulo.
O primeiro passo é realizar o agendamento do atendimento presencial pelo portal (https://www.poupatempo.sp.gov.br/) ou aplicativo. É necessário acessar o serviço “Obter Carteira de Identidade Nacional (CIN)”, selecionar a unidade do Poupatempo de preferência e escolher a data e o horário disponíveis. No dia agendado, é preciso comparecer com a documentação exigida.
Para a emissão da CIN, é preciso apresentar um documento original que contenha o número do CPF, além da certidão de nascimento ou de casamento. Após a conclusão dos procedimentos no posto do Poupatempo, o cidadão pode acompanhar o andamento da emissão pelos canais oficiais do programa.
A carteira de identidade fica disponível para retirada em até 22 dias úteis. Com o protocolo em mãos, qualquer pessoa pode retirar o documento. Sem o protocolo, a retirada só pode ser feita pelo titular ou pelo responsável legal, no caso de menores de 18 anos. Também é possível solicitar o envio pelos Correios.
Após a emissão, a versão digital da CIN pode ser acessada no aplicativo Gov.br, disponível para Android e iOS. Assim, o documento pode ser apresentado tanto na versão física quanto na digital.
A CIN tem validade em todo o território nacional e também pode ser utilizada como documento de viagem para ingresso nos países integrantes do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai, entre outros), nos casos previstos pelos acordos vigentes.
Assim como o RG, a CIN tem prazos de validade e exige renovações periódicas:
- 0 a 12 anos incompletos – validade de 5 anos
- 12 a 60 anos incompletos – validade de 10 anos
- Acima de 60 anos – validade indeterminada