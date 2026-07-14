A frente fria que trouxe chuva entre sábado (11) e domingo (12) também trouxe frio à Terra da Uva. Entre o fim de semana e esta terça-feira (14), as temperaturas caíram consideravelmente em Jundiaí e nesta madrugada a cidade teve, a depender do bairro, termperaturas entre 6°C e 9°C.

A partir de agora, porém, a tendência é de tempo firme e elevação de temperaturas em Jundiaí. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje a máxima não passará de 19°C. Amanhã (15), a mínima pode chegar a 7°C, mas a máxima subirá a 23°C. Na quinta-feira (16), mínima de 11°C e máxima de 24°C, mesma temperatura da sexta-feira (17). Para o sábado (18), a previsão indica termômetros entre 12°C e 25°C.

Principalmente entre quarta e quinta, a população deve ficar atenta à baixa umidade do ar, que pode baixar a 20% em alguns momentos do dia. Nesta semana, o tempo ficará firme todos os dias.