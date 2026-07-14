Quem está em busca de uma oportunidade de emprego na área logística poderá participar de um mutirão de contratação com 200 vagas que será realizado no dia 15 de julho, em Jundiaí. A seleção acontece a partir das 10h, no PAT de Jundiaí, localizado no Maxi Shopping, na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000, Vila Rio Branco.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de logística, operador de empilhadeira e conferente, com salários de R$ 1.884, R$ 2.741 e R$ 2.412, repectivamente. Os postos são destinadas a profissionais que residem em Jundiaí e cidades da região, como Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira, Vinhedo, Itupeva, Cabreúva, Cajamar e Franco da Rocha.

Os profissionais contratados terão acesso a benefícios como refeição no local, vale-alimentação, vale-transporte ou transporte fretado, planos médico e odontológico, seguro de vida, TotalPass, telemedicina gratuita e folga no aniversário. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 93428-4604.