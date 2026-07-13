De acordo com a Motiva Autoban, as atividades contemplam limpeza e varredura das faixas de rolamento, higienização dos sistemas de drenagem, limpeza de pés de barreira e caixas de captação, pintura de barreiras de concreto, substituição de elementos refletivos em barreiras e defensas metálicas, entre outras ações de conservação.

A Motiva Autoban realiza na quinta-feira (16) e sexta-feira (17) uma megaoperação de conservação e manutenção na pista expressa da rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí. As intervenções acontecem no sentido norte/interior entre o km 49 ao km 56 e o km 56 ao km 61, respectivamente. As intervenções serão realizadas no período noturno, das 22h às 5h, horário de menor volume de tráfego, reduzindo os impactos aos motoristas.

"As ações programadas contemplam serviços fundamentais para a conservação da rodovia. São atividades que contribuem diretamente para a segurança viária e para uma melhor experiência de viagem aos motoristas que utilizam diariamente o Sistema Anhanguera-Bandeirantes”, explicou a coordenadora de conservação da Motiva Autoban, Letícia Ferreira da Silva.

Segurança

Intervenções simultâneas também acontecerão também em trechos localizados nos municípios de São Paulo e Campinas. Para viabilizar os trabalhos com segurança, a concessionária irá desviar, em dias alternados, o tráfego das pistas expressas para as marginais nos três trechos contemplados pela operação.

"A realização simultânea dos serviços em diferentes trechos da Anhanguera exige um planejamento operacional robusto e integração entre as equipes da concessionária e a Polícia Militar Rodoviária. O objetivo é executar as intervenções com eficiência, preservando a fluidez do tráfego e garantindo a segurança de todos os envolvidos’, salientou o gerente operacional da Motiva Autoban, João Moacir da Silva.

Apoio policial