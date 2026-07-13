A Motiva Autoban realiza na quinta-feira (16) e sexta-feira (17) uma megaoperação de conservação e manutenção na pista expressa da rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí. As intervenções acontecem no sentido norte/interior entre o km 49 ao km 56 e o km 56 ao km 61, respectivamente. As intervenções serão realizadas no período noturno, das 22h às 5h, horário de menor volume de tráfego, reduzindo os impactos aos motoristas.
De acordo com a Motiva Autoban, as atividades contemplam limpeza e varredura das faixas de rolamento, higienização dos sistemas de drenagem, limpeza de pés de barreira e caixas de captação, pintura de barreiras de concreto, substituição de elementos refletivos em barreiras e defensas metálicas, entre outras ações de conservação.
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"As ações programadas contemplam serviços fundamentais para a conservação da rodovia. São atividades que contribuem diretamente para a segurança viária e para uma melhor experiência de viagem aos motoristas que utilizam diariamente o Sistema Anhanguera-Bandeirantes”, explicou a coordenadora de conservação da Motiva Autoban, Letícia Ferreira da Silva.
Segurança
Intervenções simultâneas também acontecerão também em trechos localizados nos municípios de São Paulo e Campinas. Para viabilizar os trabalhos com segurança, a concessionária irá desviar, em dias alternados, o tráfego das pistas expressas para as marginais nos três trechos contemplados pela operação.
"A realização simultânea dos serviços em diferentes trechos da Anhanguera exige um planejamento operacional robusto e integração entre as equipes da concessionária e a Polícia Militar Rodoviária. O objetivo é executar as intervenções com eficiência, preservando a fluidez do tráfego e garantindo a segurança de todos os envolvidos’, salientou o gerente operacional da Motiva Autoban, João Moacir da Silva.
Apoio policial
A operação contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e será acompanhada por equipes da concessionária, com implantação de sinalização especial nos locais de trabalho.
Confira os dias e o trecho da Megaoperação:
- 14/07 - km 19 ao km 12 – sul (capital);
- 15/07 - km 22 ao 26 – norte (interior);
- 16/07 - km 49 ao km 56 – norte (interior/Jundiaí);
- 17/07 - km 56 ao km 61 – norte (interior/Jundiaí).