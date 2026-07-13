A partir de quarta-feira (15), a previsão é de tempo firme e sol. Na quinta (16) a temperatura começa a subir gradualmente, sem a previsão de chuva. Isso deve fazer a umidade relativa do ar atingir índice abaixo de 30%, elevando o risco de queimadas e provocando sensação de mal-estar, como ressecamento das vias respiratórias.

A semana promete ser de sol e clima seco em Jundiaí. Após a passagem da frente fria, a tendência é de dias ensolarados, sem chuvas significativas e baixa umidade relativa do ar, um cenário perfeito para a propagação de incêndios e problemas de saúde, como desidratação e alergias.

A Defesa Civil de Jundiaí alerta para que a população não faça uso de fogo para limpeza de terrenos e nem para dar fim ao lixo e restos de podas de árvores. Para quem estiver nas rodovias, não jogar bitucas de cigarro às margens e áreas com vegetação.

Não soltar balões é outra orientação importante porque pode provocar incêndios, prejuízos à rede elétrica e é um ato criminoso que pode levar a prisão dos responsáveis. Em caso de identificação de fumaça ou princípio de incêndio, a orientação da Defesa Civil é para que a população acione os órgãos de emergência para evitar maiores danos.

Cuidados com a saúde

A baixa umidade do ar exige maior hidratação, ainda que não se tenha sede. A Defesa Civil orienta que a pele também seja hidratada e o uso de soro fisiológico para umidificar nariz e olhos faz diferença na qualidade de vida. Além disso, outra orientação é para que se mantenha os ambientes arejados e umidificados com aparelhos ou toalhas úmidas.